Lợi nhuận Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) "bốc hơi" 89% do ảnh hưởng El Nino

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh báo lãi trước thuế 90,1 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 16% kế hoạch lãi năm.

Trong quý II/2024, theo báo cáo tài chính hợp nhất, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 412,5 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp giảm 56% còn 180,7 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 62% còn 44%.

Kỳ này, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lỗ hoạt động tài chính hơn 90 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, tính riêng chi phí lãi vay đã hơn 72,3 tỷ đồng.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông tin, trong quý II/2023, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thực hiện bù trừ lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh đối với khoản vay ngoại tệ. Bên cạnh đó, trong quý II năm nay, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã thực hiện tái cấu trúc nợ vay các ngân hàng có lãi suất cao. Do đó, chi phí lãi vay quý này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh báo lãi trước thuế 88 tỷ đồng, lãi sau thuế 67,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 69% và 74% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho biết, hoạt động sản xuất điện quý này tiếp tục bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Tình hình thủy văn 6 tháng đầu năm 2024 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ chứa của các nhà máy sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện của công ty.

Trong quý II, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận sản lượng điện thương phẩm giảm 115,57 triệu kWh so với cùng kỳ, tương ứng giảm 22,5%. Không chỉ vậy, giá bán điện bình quân của các nhà máy khi tham gia thị trường điện quý II/2024 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Do đó, doanh thu sản xuất điện giảm 37,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận doanh thu thuần đạt 762 tỷ đồng, lãi trước thuế 90,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 51% và 89% so với cùng kỳ năm 2023. Sau thuế, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lãi 68,9 tỷ đồng, giảm 91%.

Tại ĐHĐCĐ tường niên 2024, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.965,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 556,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đạt 16% kế hoạch lãi năm.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 5% so với đầu năm còn 9.016 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn, ghi nhận 7.801 tỷ đồng, chiếm 87% cơ cấu tổng tài sản.

Trong đó, trữ tiền ghi nhận 545 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với đầu năm. Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm 53% so với đầu năm còn 562 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện được thu mua từ Công ty mua bán điện của EVN (412 tỷ đồng).

Trích BCTC hợp nhất quý II/2024.

Hết quý II, tổng nợ phải trả của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận 4.358 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 3.460 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, tại khoản dư nợ tài chính ngắn hạn gần 531 tỷ đồng, bao gồm 440 tỷ đồng vay cổ đông lớn CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) để tái cấu trúc khoản vay tại Ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberosterreich cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, và gần 91 tỷ đồng là nợ vay dài hạn ngân hàng tới hạn trả.