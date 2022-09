Long An thu hút nhiều dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp

Từ đầu năm 2022 đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã thu hút được 65 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư cấp mới 248 triệu USD và 14.867 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp tại tỉnh Long An tăng 8,89% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, từ đầu năm 2022 đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút 65 dự án đầu tư mới. Trong 65 dự án đầu tư mới có 27 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 38 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 248 triệu USD và 14.867 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, trong các khu công nghiệp có 64 dự án điều chỉnh vốn. Trong đó, có 48 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 110 triệu USD, 16 dự án DDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 972 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2021, số dự án đăng ký mới giảm nhưng bù lại số vốn đầu tư từ dự án FDI và DDI đều tăng.

Lũy kế từ khi có khu công nghiệp cho đến nay, tại các khu công nghiệp thu hút được 1.742 dự án (gồm 836 dự án FDI và 906 dự án DDI), tổng vốn đầu tư đạt 5,5 tỷ USD và 113.950 tỷ đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh được quy hoạch 37 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.285ha. Trong đó, 35 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam với tổng diện tích là 11.944,9ha và 2 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An với tổng diện tích 340,5ha.

Hiện diện tích đất công nghiệp đã chuyển nhượng hoặc cho thuê tại 18 khu công nghiệp đang hoạt động là hơn 2.905ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 86,85%. Diện tích đất công nghiệp lấp đầy tăng thêm từ đầu năm đến nay là 110,58ha.

Các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 76.789 lao động đang làm việc tại 1.568 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trong đó có gần 3.000 lao động nước ngoài.

Số liệu từ Sở Công thương tỉnh Long An cũng cho hay, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2022 tăng 96,1% so với tháng trước và tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,89% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,06%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,99%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,61% so với cùng kỳ.

Theo nhận định của ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương Long An, chỉ số sản xuất công nghiệp từ đầu năm 2022 đến nay có nhiều tích cực, nhất là ở tháng 8/2022. Tuy có không ít doanh nghiệp vẫn còn ảnh hưởng sau dịch Covid-19, giá nguồn nguyên liệu đầu vào tăng nhưng điểm tích cực khác là hầu hết doanh nghiệp chủ động thích ứng linh hoạt, áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh. Mặc khác, giá xăng dầu hiện đã giảm giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế đề ra trong năm 2022 theo kế hoạch, từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Công thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất, kinh doanh, kết nối thị trường nhằm khôi phục kinh tế.

Song song đó, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các cụm công nghiệp triển khai dự án; tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cụm công nghiệp trong năm 2022; tiếp nhận đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023.

Đặc biệt, sở cũng hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất.