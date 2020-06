Mất nguồn cung chip từ TSMC, Huawei tìm đến sự trợ giúp của Samsung

Huawei có thể sẽ đánh đổi thị phần smartphone của mình cho Samsung để nhận được sự “cứu trợ” trong việc sản xuất chip.

Lệnh cấm vận của Mỹ đã gây sức ép lớn đối với Huawei. Gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc này không được phép mua bán các bộ phận và linh kiện từ các nhà cung ứng tại Mỹ. Đồng thời, chính phủ Mỹ cũng dừng cấp phép cho Huawei sử dụng các dịch vụ của Google.

Tại thị trường quê nhà Trung Quốc, việc không thể sử dụng các ứng dụng của Google trên điện thoại Huawei không phải là vấn đề lớn vì hầu hết các ứng dụng này đều bị cấm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các ứng dụng Google không được cài trên điện thoại Huawei đã làm ảnh hưởng tới người dùng trên toàn cầu khi gặp bất tiện trong việc không thể sử dụng các ứng dụng phổ biến như Google Play Store, Google Maps, Gmail, Youtube. Mặc dù vậy, nhiều thách thức được đặt ra cũng không làm khó được Huawei khi hãng này đã bán được 240 triệu thiết bị smartphone trong năm ngoái, trở thành hãng smartphone có doanh số lớn thứ hai thế giới vượt qua Apple và chỉ đứng sau Samsung.

Huawei sẽ không gặp phải rắc rối nếu như chính phủ Mỹ không áp dụng thêm các quy tắc kiểm soát xuất khẩu mới đối với các công ty như TSMC(Đài Loan). TSMC hiện là một trong những nhà gia công chip lớn nhất thế giới, gia công chip cho các hãng Apple, Qualcomm, MediaTek,.. Huawei dựa vào hãng gia công chip TSMC để sản xuất chip HiSilicon tiên tiến của mình. Trên thực tế, Huawei là khách hàng lớn thứ hai của TSMC chỉ sau Apple. Với lệnh cấm của Mỹ, TSMC sau đó đã ngừng tiếp nhận các đơn đặt hàng từ Huawei.

Gặp trở ngại với nguồn cung chất bán dẫn, Huawei cũng đã tìm đến doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc là SMIC để thay thế TSMC. Tuy nhiên, các chip tiên tiến nhất tại SMIC chỉ mới sản xuất được chip tiến trình 14nm, thua xa so với TSMC. Mặc dù SMIC đặt mục tiêu sẽ sản xuất được chip tiến trình 7nm vào cuối năm nay nhưng hãng này sẽ vẫn phải xin giấy phép từ Mỹ nếu sản xuất chip sử dụng công nghệ Mỹ.

Điều này khiến cho Huawei tiếp tục phải tìm hướng đi khác để giải quyết sự thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn. Mới đây, Huawei đã tìm đến đối thủ Samsung và hai bên đang thỏa thuận việc Samsung sẽ sản xuất chip tiên tiến cho việc kinh doanh thiết bị mạng viễn thông 5G của Huawei. Đổi lại điều đó, Huawei sẽ phải nhường lại một phần thị phần điện thoại thông minh toàn cầu cho Samsung. Huawei hiện đang có hợp đồng cung cấp 600.000 trạm thu phát sóng 5G nhưng đang bị mất nguồn cung chip HiSilicon do TSMC sản xuất trong khi mảng kinh doanh viễn thông là mảng quan trọng của hãng so với sản xuất điện thoại. Trong khi đó, Samsung hoàn toàn là giải pháp hợp lý khi hãng đã phát triển một dây chuyền sản xuất sử dụng công nghệ sản xuất chip của Nhật Bản và châu Âu để sản xuất chip 7nm mà không có sự can thiệp từ Mỹ.

Để duy trì vị thế là nhà cung cấp thiết bị mạng lớn nhất thế giới, Huawei cần đảm bảo đáp ứng được đầy đủ nguồn cung cấp chip tiên tiến ổn định. Kế hoạch hợp tác với Samsung để sản xuất chip và từ bỏ một phần thị phần smartphone của công ty cho Samsung hiện đang là giải pháp tốt nhất của Huawei ngay lúc này để vượt qua trong năm nay.