May Sông Hồng (MSH): Bắt đầu gia nhập vào thị trường logistic, tạm ứng cổ tức bằng tiền 25%

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (HoSE: MSH) mới công bố đề xuất của Ban giám đốc thông qua kế hoạch đầu tư góp vốn để thành lập công ty con trong thị trường logistic. Bên cạnh đó, MSH cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 25%

Cụ thể, Công ty Cổ phần May Sông Hồng (HoSE: MSH) vừa thông qua việc góp vốn tại Công ty BSS Logistics Việt Nam để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực logistics, do xét thấy đơn vị này có năng lực phù hợp và có thể bổ trợ cho mảng hoạt động của Công ty.

Cơ cấu góp vốn

Theo đó, BSS Logistics có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, vốn thực góp đến ngày 30/9/2022 là 3,92 tỷ đồng (của 3 cổ đông cũ). Thông qua đánh giá năng lực hoạt động của BSS Logistics, cùng khả năng tăng trưởng lợi nhuận của MSH khi đầu tư vào đơn vị này, Ban Giám đốc Công ty đề xuất HĐQT đầu tư 4,08 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn góp của BSS Logistics và nâng giá trị vốn góp lên 8 tỷ đồng.

Với tỷ lệ nắm giữ 51% BSS Logistics thì Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam sẽ đổi tên thành: Công ty Cổ phần Sông Hồng BSS Logistics.

Trong năm 2022, BSS Logistics dự kiến doanh thu bán hàng đạt hơn 57,37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1 tỷ đồng. Giả định sau khi có sự tham gia của MSH, năm 2023, doanh thu từ các nguồn hiện tại của BSS Logistics tăng 15% so với năm 2022 (bằng với doanh thu từ các nguồn hiện tại của BSS dự kiến năm 2023). Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu dự kiến là 11% (có thể cao hơn nếu phát triển được phần sales agent phát lệnh). Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp chủ đầu tư dự kiến là 56%.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của BSS sau khi MSH gia nhập

Ngoài ra, MSH cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 08/12. MSH dự kiến thực hiện chi trả vào ngày 23/12/2022.

9 tháng May Sông Hồng đạt 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Quý III/2022, May Sông Hồng ghi nhận đạt 1.645 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn hàng bán lên tới 1.397 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả, Công ty đạt 144 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 111,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Kết quả Sản xuất kinh doanh từ 2019 đến nay của CTCP May Sông Hồng (MSH)

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.381 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, MSH đã hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và 72% kế hoạch lợi nhuận

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, giá cổ phiếu MSH giảm 0,29% so với phiên giao dịch liền kề; hiện đang ở mức 33.900 đồng/ cổ phiếu.