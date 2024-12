CTCP May Thanh Trì (UPCoM: TTG) đã thông qua giảm tỷ lệ vốn góp từ 60% xuống 49% tại công ty con - CTCP May Thanh Trì TTG do dành nguồn tiền thưởng tết cho công nhân.

May Thanh Trì cho biết, công ty này gặp một số khó khăn về dòng tiền và dành nguồn lực chi thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên công ty dịp cuối năm. Do đó, May Thanh Trì chưa hoàn thành việc góp đủ vốn theo cam kết ban đầu vào May Thanh Trì TTG số tiền 5,94 tỷ đồng.

Do đó, lãnh đạo May Thanh Trì quyết định giảm tỷ lệ vốn góp tại May Thanh Trì TTG từ 60% xuống 49% để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về góp vốn trong công ty cổ phần và tránh vi phạm cam kết.

"Việc điều chỉnh này phù hợp với thực trạng hiện tại và không làm ảnh hưởng đến vai trò của Công ty May Thanh Trì với tư cách cố đông lớn", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Nguồn: May Thanh Trì.

Theo nghị quyết góp vốn thành lập doanh nghiệp, CTCP May Thanh Trì sẽ hợp tác với các tổ chức, cá nhân thành lập CTCP May Thanh Trì TTG có vốn diều lệ 9,9 tỷ đồng. Đồng thời, nghị quyết thông qua ông Lý Nam Ninh - Tổng Giám đốc May Thanh Trì làm người đại diện quản lý phần vốn góp của May Thanh Trì.

Hồi tháng 5/2024, May Thanh Trì đã huy động thêm 14 tỷ đồng qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty. Doanh nghiệp cho biết, số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán một số khoản nợ, bao gồm tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong quý III/2024 và tiền bảo hiểm xã hội. Qua đó cho thấy, May Thanh Trì liên tục gặp khó khăn về tình hình tài chính.

Dữ liệu cho thấy, May Thanh Trì không công bố thông tin báo cáo tài chính hàng quý. Theo đó, năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt gần 33,4 tỷ đồng, lãi sau thuế vỏn vẹn 1,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,3% và 214% so với năm 2022.

Giải trình kết quả kinh doanh, May Thanh Trì cho biết, do năm 2023, doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng và ký kết thêm hợp đồng với các đối tác mới nên doanh thu và lợi nhuận đều khởi sắc so với năm trước.

CTCP May Thanh Trì là công ty được cổ phần hóa từ Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì, trực thuộc Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội. May Thanh Trì được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24/4/2008.

Tại cuối năm 2023, số lượng lao động của May Thanh Trì là 188 người, giảm 18 người so với cùng thời điểm năm 2022.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất, mua bán các mặt hàng dệt, may mặc, thêu, ren; Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), hàng lương thực, thực phẩm.