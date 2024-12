Cổ đông lớn Singapore đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đã thông báo về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Theo đó, cổ đông lớn Ibeworth Pte. Ltd (Singapore) đã đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn từ ngày 23/12/2024 đến ngày 21/1/2025 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu NLG do cổ đông Ibeworth Pte. Ltd nắm giữ sẽ giảm từ gần 31,37 triệu cổ phiếu xuống còn gần 29,37 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 8,15% xuống mức 7,63% vốn tại Nam Long.

Với giá kết phiên giao dịch 18/12 của cổ phiếu NLG là 37.300 đồng/cổ phiếu, ước tính Ibeworth có thể thu về khoảng 74,6 tỷ đồng.

Nguồn: Nam Long/

Ibeworth là thành viên thuộc Keppel Land (Singapore) - Tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Singapore cũng như là khu vực Đông Nam Á. Thông qua Ibeworth, tập đoàn này đã trở thành công đông lớn của Tập đoàn Nam Long từ năm 2015 sau khi mua vào 7,1 triệu cổ phiếu NLG.

Người đại diện phần vốn của Ibeworth tại Tập đoàn Nam Long hiện là ông Joseph Low Kar Yew - thành viên HĐQT kiêm thành viên Ban kiểm toán nội bộ tại tập đoàn này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu đạt hơn 827 tỷ đồng, lãi ròng gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 194 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt hơn 29.829 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 20.303 tỷ đồng, tăng 17%, chủ yếu do một số dự án tăng giá trị bất động sản dở dang như Akari, Waterpoint giai đoạn 2, dự án tại Cần Thơ. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả đang ở mức 16.585 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tăng 8% lên 6.590 tỷ đồng.

Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu, CTCP Chứng khoán VPBank không cho rằng, cổ phiếu NLG bị bán mạnh do câu chuyện trái phiếu, bởi áp lực trái phiếu không cao. Nguyên nhân do năm 2024 không có dư nợ trái phiếu và 2025 phát sinh khoản 1.600 tỷ đồng. So với quy mô và quỹ đất của Nam Long thì đây không phải áp lực lớn.

Ở trong quý IV, Nam Long đã mở bán Hoàng Nam Akari, ông Dương cho rằng đây là sản phẩm căn hộ trung cấp nên mức độ hấp thụ chậm nhưng vẫn hấp thụ được và mang đến dòng tiền đáng kể cho Nam Long trong quý IV, nhờ đó doanh thu và lợi nhuận có thể được đẩy theo. Tiếp theo, các giai đoạn tiếp theo của Akari City và Mizuki Park mang lại triển vọng cho Nam Long năm 2025.

Diễn biến cổ phiếu NLG những phiên gần đây. Nguồn: Fireant.vn.

"Về mặt kỹ thuật, biến động giá của Nam Long chỉ mang tính chất biến động chung ngành, vùng 37.000 đồng/cp là vùng khá chắc chắn. Cổ phiếu này nhìn chung cũng không có tín hiệu xấu về mặt kỹ thuật", ông Dương nói.