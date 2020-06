​Mèo Hello Kitty có chủ mới sau 60 năm

Nhà sáng lập tập đoàn Sanrio của Nhật Bản, "cha đẻ" của mèo Hello Kitty, đã trao lại vai trò lãnh đạo tập đoàn cho người cháu trai 31 tuổi của ông.

Nhà sáng lập tập đoàn Sanrio của Nhật Bản, "cha đẻ" của mèo Hello Kitty được yêu thích trên toàn thế giới, đã từ chức ở tuổi 92 và trao lại vai trò lãnh đạo tập đoàn cho người cháu trai 31 tuổi của mình.

Đây là sự thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo đầu tiên của tập đoàn này trong lịch sử hình thành và phát triển 60 năm qua.

Trong thông báo ngày 12/6, tập đoàn Sanrio có trụ sở ở Tokyo cho biết Chủ tịch Shintaro Tsuji sẽ nghỉ hưu và trao lại chức vụ cho cháu trai là Tomokuni, người từng giữ chức giám đốc điều hành cấp cao.

Điều trùng hợp thú vị là lãnh đạo mới của Sanrio có cùng ngày sinh với cô mèo Hello Kitty, ngày 1/11, chỉ khác là anh sinh sau 14 năm.

Ảnh minh họa. Ảnh: Nikkei Asian Review

Tomokuni sẽ trở thành giám đốc điều hành trẻ nhất của tập đoàn Sanrio. Con trai của cựu Chủ tịch Shintaro Tsuji, ông Kunihiko, đã qua đời do bệnh tim vào năm 2013.



Năm 1960, ông Tsuji thành lập tập đoàn Yamanashi Silk Center, tiền thân của Sanrio, và đặt trụ sở ở Tokyo.

Sau đó tập đoàn đổi tên thành Sanrio vào năm 1973 và một năm sau bắt đầu sản xuất các loại văn phòng phẩm, quà tặng và phụ kiện mang hình nhân vật, trong đó được yêu thích nhất là cô mèo Hello Kitty cùng bộ đôi Jimmy và Patty.

Sản phẩm đầu tiên in hình Hello Kitty là ví đựng tiền xu, lên kệ vào năm 1975. Nhân vật này đã lập tức chiếm được tình cảm của khách hàng, đặc biệt là các em nhỏ, và nhanh chóng phủ sóng khắp mọi nơi. Hello Kitty thậm chí còn có riêng một công viên chủ đề thu hút đông đảo khách tham quan.

Quyết định thay đổi lãnh đạo được đưa ra vào thời điểm tập đoàn Sanrio đang gặp nhiều khó khăn do doanh thu suy giảm trong nhiều năm, cộng với những tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành.

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh công bố ngày 12/6, trong tài khóa 2019-2020, lợi nhuận ròng hằng năm của Sanrio đã giảm tới 95%, trong khi doanh thu giảm 6,5%, tương đương 55,2 tỷ yen hoặc 514 triệu USD.