Mỗi năm "bỏ túi" 8 tỷ đồng: Nông dân tỷ phú Đắk Lắk nói lời tâm huyết về "bà đỡ" vốn vay

Từ nguồn vốn Agribank Bắc Đắk Lắk, nông dân thành tỷ phú doanh thu hơn 8 tỷ đồng/năm

Những ngày cuối tháng 10, khi đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê, bà Nguyễn Thị Mỹ, ở thôn 5, xã Ea Tul (trước sáp nhập là xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar cũ), tỉnh Đắk Lắk, vui vẻ dẫn phóng viên dạo quanh khu vườn xanh mướt rộng hơn 8ha của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Mỹ, ở thôn 5, xã Ea Tul (trước sáp nhập là xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar cũ), tỉnh Đắk Lắk, trao đổi cùng cán bộ trực thuộc Agribank Bắc Đắk Lắk.

Nhờ vốn Agribank Bắc Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Mỹ đầu tư khu vườn sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cau xanh tốt quanh năm.

Trong vườn rộng lớn là sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cau đan xen, bà Mỹ kể về hành trình hai vợ chồng gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, từng bước vượt qua khó khăn để có được thành quả hôm nay - trong đó có dấu ấn đặc biệt của nguồn vốn ưu đãi từ Agribank Bắc Đắk Lắk.

Từ những thửa đất hoang sơ ban đầu, vợ chồng bà Mỹ kiên trì cải tạo đất, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới, từng bước mở rộng sản xuất.

Nhờ canh tác hợp lý và chú trọng kỹ thuật, với tổng diện tích hơn 8,4ha đất mỗi năm vườn cà phê đạt hơn 25 tấn nhân, sầu riêng trên 105 tấn quả, hồ tiêu khoảng 4,5 tấn, còn cau trồng xen cũng mang lại hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Tổng doanh thu hằng năm đạt trên 8 tỷ đồng - con số mà nhiều nông dân Đắk Lắk ao ước.

Cán bộ trực thuộc Agribank Bắc Đắk Lắk thăm vườn và trao đổi với bà Nguyễn Thị Mỹ về kết quả thu hoạch sầu riêng vừa qua.

Chia sẻ về hành trình phát triển kinh tế, bà Mỹ cho biết, gia đình đã gắn bó với nguồn vốn vay Agribank suốt hơn 15 năm.

“Ban đầu tôi chỉ vay vài chục triệu đồng theo tổ để đầu tư nhỏ lẻ. Sau đó, được ngân hàng tạo điều kiện cho vay 200 triệu đồng, rồi tăng dần theo nhu cầu mở rộng sản xuất. Đến nay, tổng vốn vay đã hơn 4 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư sản xuất, kinh doanh”, bà Mỹ kể.

Theo bà Mỹ, nguồn vốn Agribank chính là điểm tựa vững chắc giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và mở rộng quy mô canh tác. Ngay cả trong giai đoạn khó khăn về tín dụng, Agribank vẫn duy trì chính sách cho vay xoay vòng, giúp người dân có vốn tái đầu tư kịp thời.

“Có thể khẳng định, nhờ nguồn vốn ưu đãi của Agribank mà gia đình tôi mới có được sự phát triển như hôm nay. Thủ tục vay giờ nhanh gọn, cán bộ tận tâm - tôi phải chấm 10 điểm cho Agribank”, bà Mỹ vui vẻ nói.

Cùng với đó, bà Mỹ còn chú trọng canh tác theo hướng hữu cơ và phát triển kinh tế tuần hoàn. Trong vườn, cỏ được tận dụng nuôi bò, tạo phân xanh cải tạo đất; đàn bò, heo, dê, gà, vịt giúp gia đình tự cung tự cấp, giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất. Khu vườn được lắp đặt hệ thống tưới tự động, duy trì độ ẩm, chống khô hạn, góp phần nâng cao năng suất.

Nhờ vốn vay Agribank Bắc Đắk Lắk, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ đã lắp đặt hệ thống tưới tự động hiện đại trên toàn bộ diện tích canh tác.

Nhờ nỗ lực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật cùng nguồn vốn ưu đãi, đồng hành kịp thời của Agribank Bắc Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Mỹ đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững ở Đắk Lắk.

Không chỉ gia đình bà Mỹ, ở Đắk Lắk còn có nhiều hộ nông dân khác vươn lên nhờ tận dụng tốt nguồn vốn Agribank. Trong đó, câu chuyện của ông Y Wem Hwing - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Tul, (Đắk Lắk) đồng thời là nông dân sản xuất giỏi - là minh chứng hiệu quả cho các chính sách tín dụng phục vụ "Tam nông" của Agribank nói chung và Agribank Bắc Đắk Lắk nói riêng.

Ông Y Wem Hwing cho biết, gia đình có 3ha đất sản xuất, chủ yếu là sầu riêng xen cà phê, ngoài ra còn trồng thêm cau và mắc ca.

“Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank, tôi có điều kiện đầu tư, mở rộng diện tích và chăm sóc vườn cây đúng kỹ thuật. Năm vừa rồi dù thời tiết không thuận lợi, nhưng sản lượng sầu riêng thu bói cũng đạt 15 tấn; dự kiến năm sau sẽ đạt hơn 30 tấn”, ông Y Wem chia sẻ.

Ông Y Wem Hwing, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Tul, cùng cán bộ trực thuộc Agribank Bắc Đắk Lắk thăm vườn cây trồng xen canh cà phê, sầu riêng và cau của gia đình.

Ban đầu, gia đình ông vay 400 triệu đồng để mua đất canh tác; hiện tổng vốn vay của gia đình đã hơn 2 tỷ đồng, được đầu tư vào giống cây, hệ thống tưới nhỏ giọt và mở rộng sản xuất.

“Nếu không có Agribank hỗ trợ, chắc chắn tôi không thể mua được đất và đầu tư bài bản như vậy. Chính nhờ nguồn vốn thuận lợi, thủ tục nhanh gọn mà gia đình tôi mới có được cơ ngơi như hôm nay - điều mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới”, ông Y Wem bộc bạch.

Nhờ nguồn vốn Agribank Bắc Đắk Lắk, ông Y Wem Hwing mở rộng 3ha trồng sầu riêng, cà phê và cau mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Agribank Bắc Đắk Lắk cùng nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Tul, (Đắk Lắk) đa số bà con trong xã đều là khách hàng của Agribank Bắc Đắk Lắk. Nhờ nguồn vốn này, người dân có điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng vườn cây, góp phần phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu và thay đổi diện mạo nông thôn mới.

“Chính quyền xã xác định nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó cà phê và sầu riêng là cây trồng chủ lực; thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện các đề án về tái canh cà phê, thay thế giống mới năng suất cao và phối hợp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc sầu riêng - loại cây đang mang lại giá trị kinh tế vượt trội”, Y Wem cho biết.

Những cây cà phê trĩu quả sắp cho thu hoạch trong vườn của ông ông Y Wem Hwing, ở xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với phóng viên - bà Vũ Mai Sa - Phó Giám đốc Agribank Bắc Đắk Lắk - cho biết chi nhánh đang triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank, đặc biệt hướng tới vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiêu biểu là các gói cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay phát triển các sản phẩm OCOP; cho vay tái canh cà phê, trồng sầu riêng, bơ, hồ tiêu và đầu tư máy móc nông nghiệp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4%/năm.

“Tính đến hết tháng 9/2025, tổng dư nợ của Agribank Bắc Đắk Lắk đạt hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó trên 72% cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Riêng dư nợ cho đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 900 tỷ đồng, với hơn 4.000 khách hàng đang vay vốn”, bà Mai Sa thông tin.

Bà Vũ Mai Sa - Phó Giám đốc Agribank Bắc Đắk Lắk trao đổi với phóng viên về các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ nông dân và phát triển nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với hơn 36 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam, Agribank nói chung và Agribank Bắc Đắk Lắk nói riêng đã khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực “Tam nông” và phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ những chính sách tín dụng linh hoạt và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ Agribank, dòng vốn đã chảy đến tận buôn làng, giúp người dân Đắk Lắk thêm vững tin canh tác, làm giàu ngay trên quê hương mình.