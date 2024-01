Một doanh nghiệp điện hoàn thành vượt 37% kế hoạch lợi nhuận năm

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Đầu tư Điện lực 3 ở mức gần 42,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với năm 2022. Nhưng so với kế hoạch cổ đông giao, Đầu tư Điện lực 3 đã hoàn thành vượt 37% kế hoạch năm.

CTCP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC) mới đây công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2023. Cụ thể, kỳ kinh doanh quý IV/2023, Đầu tư Điện lực 3 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 52,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 11% còn 26,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV đạt 246,7 triệu đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính ghi nhận 1,1 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% còn gần 8,5 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV/2023, Đầu tư Điện lực 3 báo lãi trước thuế 16,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 14,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Đầu tư Điện lực 3.

Tính chung năm 2023, Đầu tư Điện lực 3 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 137,8 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 23% so với năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Đầu tư Điện lực 3 ở mức gần 42,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với năm trước. Sau thuế, Đầu tư Điện lực 3 thu về 38,2 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông Đầu tư Điện lực 3 lên kế hoạch tổng doanh thu năm 2023 đạt 126 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 31,3 tỷ đồng. Với kết quả này, Đầu tư Điện lực 3 đã vượt 9% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản ở mức 447,6 tỷ đồng, giảm 12% so với số đầu năm với tài sản ngắn hạn gần 68 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Chi phí xây dựng dở dang ghi nhận 10,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là các khoản chi cho dự án nhà máy thủy điện Đăk Pône và dự án nhà máy điện gió Tân Lập.

Bên cạnh đó, Đầu tư Điện lực 3 còn khoản phải thu ngắn hạn từ công ty mẹ là Tổng Công ty điện lực Miền Trung, số tiền ghi nhận hơn 25 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả ghi nhận 88,1 tỷ đồng, giảm 42% so với số đầu năm. Trong đó, số dư vay nợ tài chính ở mức 50 tỷ đồng, giảm 53% so với đầu năm.

Kết phiên ngày 12/1, cổ phiếu PIC giảm gần 6% xuống 14.500 đồng/cổ phiếu.