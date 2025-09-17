MSB nâng vốn điều lệ lên 31.200 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB; HoSE: MSB) đã công bố nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của ngân hàng.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành gần 520 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 43.261 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 20 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ là 6.133 cổ phiếu, được phân bổ cho Công đoàn ngân hàng MSB với giá 0 đồng.

Tổng số cổ phiếu sau đợt hành là 3,12 tỷ cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu; qua đó chính thức nâng vốn điều lệ từ 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng vốn là 20%.

Trích Nghị quyết HĐQT của MSB.

Trước đó, nhà băng này cho biết mục đích tăng vốn nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị rủi ro, cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và tạo niềm tin với nhà đầu tư, khách hàng.

Trong năm 2024, MSB đã tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng sau khi phát hành xong 600 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 sau khi trích lập các quỹ.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025 ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.173 tỷ đồng. Sau 6 tháng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của MSB đạt 6.793 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 5.089 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng dư nợ cho vay khách hàng của MSB đạt trên 200.700 tỷ đồng, nâng mức tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 13,39%. Huy động vốn từ khách hàng đạt gần 174.430 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.