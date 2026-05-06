MSB ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026

Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo năm 2026 đánh dấu mốc son đặc biệt, kỷ niệm 80 năm thành lập Hội và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội. Đồng thời, năm 2026 cũng là năm gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tạo thêm động lực để các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội.

Trong đợt này, MSB dành ngân sách 10 tỷ đồng để đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng tại các địa bàn khó khăn. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu giúp đỡ những đối tượng yếu thế có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên bền vững.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc MSB (thứ ba từ trái sang) trao biểu trưng ủng hộ chương trình.

Với định hướng phát triển bền vững là nền tảng chiến lược, MSB luôn nhất quán trong việc gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Trong suốt quá trình phát triển, MSB không ngừng triển khai các chương trình an sinh xã hội thiết thực, hướng tới việc tạo ra giá trị tích cực và lâu dài cho cộng đồng, đồng thời đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Chỉ tính riêng năm 2025, MSB triển khai nhiều hoạt động có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm gồm giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… với tổng ngân sách lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đại diện MSB chia sẻ, thông qua các khoản đóng góp này, ngân hàng mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia và thông điệp “cùng vươn tầm” tới mọi miền Tổ quốc. Việc thực hiện tốt công tác trách nhiệm xã hội không chỉ giúp củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác mà còn là động lực để MSB tiếp tục hành trình kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và đất nước.