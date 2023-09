MWG báo doanh thu chuỗi Thế giới Di động đang dần phục hồi, lợi nhuận tháng 8 vẫn là "ẩn số"

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa cập nhật tình hình kinh doanh 8 tháng năm 2023. Tính riêng tháng 8, MWG ghi nhận doanh thu gần cán mốc 10.000 tỷ đồng và công ty cho biết tốc độ giảm doanh thu đang liên tục được thu hẹp.

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phàn Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) ước tính doanh thu thuần đạt 76.445 tỷ đồng (giảm 17% so với 8 tháng năm 2022) và đã thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 135.000 tỷ đồng).

Doanh thu và cơ cấu doanh thu 8 tháng đầu năm 2023 (nguồn: MWG)

Xét về cơ cấu doanh thu, chuỗi Thế giới Di động đóng góp 23,6% tổng doanh thu; chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 48,6%; chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp 25,4% và hoạt động khác đóng góp 2,4% tổng doanh thu.

Đóng góp doanh thu của chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh vào tổng thu MWG

Riêng về chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh, tổng doanh thu của 2 chuỗi này trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 55.100 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, doanh thu mang về khoảng 6.800 tỷ đồng - tương đương với hồi tháng 7 vừa qua. MWG cho biết: tốc độ giảm doanh thu của 2 chuỗi này so với cùng kỳ năm trước đang liên tục được thu hẹp qua các tháng gần đây, từ mức 25% (tháng 6/2023 so với tháng 6/2022) xuống còn 20% (hồi tháng 7/2023 so với 2022) và chỉ còn mức 13% trong tháng này. Theo ngành hàng, máy tính xách tay và sản phẩm điện lạnh tăng trưởng doanh số dương trong tháng 8 năm nay so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu trên kênh online 8 tháng đầu năm đạt hơn 9.600 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), doanh thu lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ kênh online tăng trưởng 8%.

Riêng tháng 8, chuỗi thực phẩm này đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với tháng 8/2022 và tăng nhẹ so với tháng 7 trước đó.

MWG cho biết, mức tăng trưởng của BHX đến chủ yếu từ số lượng hóa đơn mua hàng (tăng 4% so với tháng 7/2023) và ngành hàng thực phẩm tươi sống (tăng 10%).

Điểm đáng lưu ý, đây tiếp tục là tháng Công ty không công bố lợi nhuận kể từ đầu năm 2023 tới nay, điều trái ngược hoàn toàn với giai đoạn thuận lợi những năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 25/9, giá cổ phiếu MWG giảm 4,03% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu.