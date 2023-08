SSI Research: Dự báo lợi nhuận ròng 2023 của Thế giới Di động (MWG) giảm 69%

SSI Research vừa có bảng báo cáo phân tích và dự phóng kết quả kinh doanh của Thế giới Di Động. Theo đó, SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 61.500 đồng/cổ phiếu (từ 53.900 đồng/cổ phiếu tại ngày 17/8/2023).

Theo báo cáo tài chính quý II/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (HoSE: MWG) ghi nhận kết quả kinh doanh "rơi tự do" khi lợi nhuận ròng chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ, thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu của các chuyên gia SSI.



Trong quý II, MWG ghi nhận doanh thu thuần là 29,5 nghìn tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng chỉ đạt vỏn vẹn 17 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Doanh thu ICT&CE trong quý II/2023 giảm 20% so với cùng kỳ, đạt 21,6 nghìn tỷ đồng. Dù vậy, doanh thu đã thu hẹp đà giảm so với mức giảm 34% so với cùng kỳ trong quý I/2023.

Tỷ suất lợi nhuận ròng ghi nhận mức thấp kỷ lục nhưng vẫn dương. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) ghi nhận khoản lỗ lớn trong quý II/2023. Vòng quay hàng tồn kho của MWG đã giảm đáng kể trong 2 quý vừa qua do công ty liên tục thực hiện các đợt chiết khấu sâu để thúc đẩy doanh thu.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng bách hóa đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng của các chuyên gia SSI. Doanh thu/tháng trên mỗi cửa hàng tăng đáng kể trong vài tháng qua và đạt 1,6 tỷ đồng trong tháng 7, gần với mức hòa vốn là khoảng 1,7 - 1,8 tỷ đồng.

Doanh thu/tháng của cửa hàng Bách Hóa Xanh trong các năm. Nguồn: MWG, SSI Research.

Khi chuỗi sắp đạt điểm hòa vốn, MWG đang chuẩn bị huy động vốn để tài trợ cho việc mở rộng trong thời gian tới. Với tình hình kinh tế yếu trong thời gian gần đây, nhiều mặt bằng thương mại tại các vị trí thuận lợi được cho thuê và các đối thủ như Winmart và Tops Market đã tận dụng cơ hội này để chiếm vị trí thuận lợi và giành thị phần. Do đó, SSI cho rằng, việc huy động vốn có thể tạo điều kiện thuận lợi để MWG tiếp tục kế hoạch mở rộng chuỗi BHX để đáp ứng nhu cầu tăng lên khi nền kinh tế phục hồi.

Báo cáo kết quả sơ bộ tháng 7 cho thấy, tổng doanh thu trong tháng 7 của MWG đạt 9,8 nghìn tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và tăng 4% so với quý trước. Trong đó, doanh thu ICT & CE và bách hóa lần lượt đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ, đi ngang so với tháng trước) và 2,8 nghìn tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ, tăng 11% so với tháng trước).

Với kết quả kinh doanh quý II/2023 thấp hơn kỳ vọng, SSI điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 xuống mức 1,27 nghìn tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ, từ 2,41 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận ròng năm 2024 ước đạt 4,99 nghìn tỷ đồng (tăng 294% so với cùng kỳ, không đổi).



Trong năm 2024, theo ước tính của SSI, MWG sẽ đạt 126 nghìn tỷ đồng doanh thu (tăng 14% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 5 nghìn tỷ đồng (tăng 294% so với cùng kỳ) từ mức nền thấp trong năm 2023. Động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ mảng bách hóa lỗ ít đi và chuỗi ICT & CE phục hồi nhờ lãi suất thấp hơn, tín dụng cao hơn từ các công ty tài chính tiêu dùng và cạnh tranh bớt gay gắt hơn.

Với hệ số mục tiêu không đổi dựa trên ước tính lợi nhuận năm 2024 mới, các chuyên gia SSI đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới là 61.500 đồng/cổ phiếu (từ mức 59.400 đồng). Kể từ báo cáo khuyến nghị mua vào ngày 12/7/2023, giá cổ phiếu MWG đã tăng 10%. Với tiềm năng tăng giá là 14,1% theo giá mục tiêu mới, SSI Research hiện khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu này.