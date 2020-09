Mỹ khó có vaccine Covid-19 trước Ngày Bầu cử như Trump kỳ vọng

Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci hôm 8/9 (giờ Mỹ) cho biết Mỹ nhiều khả năng không thể có vaccine Covid-19 trước ngày bầu cử 3/11 tới đây.

Mỹ khó có vaccine Covid-19 trước Ngày Bầu cử

Tại một hội nghị y tế hôm 8/9, Cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci tiết lộ vaccine Covid-19 nhiều khả năng sẽ sẵn sàng tung ra thị trường vào cuối năm nay trong bối cảnh các công ty dược phẩm sinh học Moderna và Pfizer đang chạy đua để hoàn thành đăng ký bệnh nhân thử nghiệm vaccine giai đoạn cuối trong tháng 9.

Khi được hỏi liệu vaccine Covid-19 có được cung cấp trước ngày Bầu cử Mỹ 3/11 hay không, vị Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cho biết khó mà chắc chắn về khả năng này.

Đồng tình với ông Fauci, Tiến sĩ Moncef Slaoui, người đứng đầu Chiến dịch Thần tốc phát triển vaccine Covid-19 của chính quyền Trump cũng cho rằng việc vaccine Covid-19 sẵn sàng phân phối công khai vào tháng 11 là “cực kỳ khó xảy ra”.

Những bình luận của các quan chức y tế hoàn toàn mâu thuẫn với phát ngôn của Tổng thống Trump trong vài ngày gần đây. Tại cuộc họp báo hôm 7/9, ông Trump cho biết vaccine Covid-19 có thể sẵn sàng phân phối đến các bệnh viện ngay trước ngày Bầu cử. “Chúng ta có thể sẽ có vaccine sớm, thậm chí trước một ngày rất đặc biệt. Bạn biết tôi đang nói đến ngày nào rồi đấy”.

Được biết, Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC hiện đã yêu cầu Thống đốc các bang cũng như mọi cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng để phân phối vaccine vào ngày 1/11, tức chỉ 2 ngày trước khi cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Tiến sĩ Stephen Hahn, ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cũng cho hay cơ quan này có thể sẽ bỏ qua quy trình phê duyệt đầy đủ của Liên Bang để cung cấp vaccine Covid-19 đến tay người dân càng sớm càng tốt.

Trước những luồng tin tức trái chiều như vậy, một số chuyên gia và nhà khoa học tỏ ra quan ngại quy trình phê duyệt vaccine tại Mỹ có thể bị ảnh hưởng phần lớn bởi yếu tố chính trị chứ không phải khoa học.

Đáp lại mối quan ngại này, một thông điệp được 9 nhà sản xuất dược phẩm phát hành công khai hôm 8/9 khẳng định sẽ duy trì “tính toàn vẹn của quy trình khoa học” khi tiến hành thử nghiệm và phê duyệt loại vaccine Covid-19 đầu tiên. “Chúng tôi sẽ phát triển vaccine của mình với những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất” - CEO Pfizer Albert Bourla nhấn mạnh.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar cũng nỗ lực xoa dịu những quan ngại khi cho biết thời hạn 1/11 mà Chính phủ đưa ra không liên quan đến cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ. “Nó không liên quan gì đến bầu cử. Nó chỉ liên quan đến việc cung cấp vaccine Covid-19 an toàn, hiệu quả cho người Mỹ càng nhanh càng tốt để cứu sống càng nhiều tính mạng. Dù đó là ngày 15/10, 1/11 hay thậm chí 15/11, mục tiêu ưu tiên nhất (của vaccine Covid-19) là cứu sống những sinh mạng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả của FDA”.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA sẽ cấp phép cho vaccine Covid-19 miễn là nó chứng minh được an toàn và hiệu quả ít nhất 50%. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ không cấp phép cho loại vaccine Covid-19 nào không đảm bảo an toàn, ngay cả trong trường hợp chứng minh được hiệu quả. Theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, với các loại vaccine cúm thường có hiệu quả làm giảm nguy cơ cúm từ 40-60% so với những người không tiêm vaccine.