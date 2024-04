Năm Bảy Bảy (NBB) trình kế hoạch tăng vốn Dự án De Lagi lên tối đa 11.800 tỷ đồng

Tại báo cáo hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán, Năm Bảy Bảy báo lãi 1,1 tỷ đồng, "bốc hơi" 87% so với số tại báo cáo tự lập. Lý giải về chênh lệch này, Năm Bảy Bảy cho biết, chi phí quản lý tăng 1,1 tỷ đồng do trích lập các khoản phải thu khó đòi và chi phí khác tăng 5,8 tỷ đồng do trích lãi chậm nộp thuế.