Nam Việt (NAV): Nhiều yếu tố cộng hưởng giúp lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 26%

Trong Báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Nam Việt (Navifico; HoSE: NAV) cho biết mặc dù lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2022 giảm so với cùng kỳ nhưng tổng kết cả năm thì vẫn tăng tới hơn 26% so với kết quả đạt được trong năm 2021 và vượt 45,8% so với kế hoạch ban đầu đã đề ra.

Navifico báo lãi sau thuế quý IV/2022 giảm gần 15% Công ty Cổ phần Nam Việt (Navifico; HoSE: NAV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức doanh thu thuần đạt gần 41 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp hơn 3,6 tỷ đồng, tăng gần 130%. Các chi phí gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều được cắt giảm so với cùng kỳ. Navifico cũng không ghi nhận các khoản chi phí tài chính, bao gồm chi phí lãi vay. Doanh thu tài chính quý IV giảm 26% xuống còn hơn 7,6 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 56% xuống còn 785 triệu đồng. Tương tự, cổ tức, lợi nhuận được chia của Công ty cũng giảm còn gần 7 tỷ đồng, thấp hơn 20% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 chỉ đạt 8,6 tỷ đồng Navifico cũng giải trình rằng đây cũng là các lý do chủ yếu góp phần làm lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 của CTCP Nam Việt Navifico "vượt đích" toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 đã đề ra Tuy nhiên, nhìn về bức tranh cả năm 2022, kết quả kinh doanh của NAV có sự tăng trưởng. Doanh thu thuần đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 15,8 tỷ đồng, tăng 47%. Phần thu nhập khác tăng hơn 2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền bồi thường Công ty Hưng Thịnh (1,3 tỷ đồng) và thu thanh lý Tài sản cố định... Mặc dù doanh thu tăng, tuy nhiên chi phí quản lý, chi phí bán hàng giảm cũng góp phần đáng kể trong việc gia tăng lợi nhuận năm 2022. Tính chung cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 23,4 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Kết quả kinh doanh dự kiến và thực hiện trong năm 2022 Tại ĐHĐCĐ hồi đầu năm 2022, NAV đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm với các chỉ tiêu là: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến đạt 74 tỷ; Doanh thu hoạt động tài chính dự kiến đạt 11 tỷ; Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 18 tỷ. Như vậy, so với kế hoạch được đề ra thì NAV đều đã "vượt đích". Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của NAV ghi nhận 113,6 tỷ đồng, giảm 37% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với tỷ trọng 80%. Các khoản mục trong phần tài sản ngắn hạn như các khoản phải thu chiếm 34,4 tỷ đồng (giảm 21%), hàng tồn kho đạt 6,8 tỷ đồng (giảm 42%) đều sụt giảm mạnh so cuối năm trước. Ngược lại, tiền mặt tăng gấp 3,6 lần lên 4,2 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, cụ thể là chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn, giảm đến 58% xuống còn 45 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 94% xuống còn 5 tỷ đồng. Tại phiên giao dịch sáng ngày 11/01, giá cổ phiếu NAV tăng 4,77% lên mức 20.850 đồng/ cổ phiếu.

