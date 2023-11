Navico (ANV) bị xử phạt hành chính về thuế

CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế. Bên cạnh đó, ANV chịu biện pháp khắc phục hậu quả là kê khai điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền 380,3 triệu đồng.

Cụ thể, Cục trưởng Cục thuế tỉnh An Giang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế đối với Navico.

Navico đã có hành vi khai sai kỳ kê khai thuế đối với hoá đơn đầu vào làm tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; kê khai không đúng kỳ đối với doanh thu xuất khẩu, làm tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; và lập hoá đơn giá trị gia tăng điện tử cho hàng xuất khẩu không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo đó, ANV bị phạt 10,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, ANV chịu biện pháp khắc phục hậu quả là kê khai điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền 380,3 triệu đồng.

Trong quý III/2023, ANV ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 12% so với cùng kỳ năm trước còn 1.100,7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 7% lên 1.014 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 47% còn 8,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 27% còn 36 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 25,8 tỷ đồng lên 29,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với năm trước. Chi phí bán hàng giảm mạnh 61% còn 37,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24% còn 16,1 tỷ đồng.

Kết quả, Navico báo lãi trước thuế và sau thuế quý III vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong quý II/2023, Nam Việt báo lỗ hơn 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 241 tỷ đồng. Lý giải về kết quả kinh doanh quý trước, Nam Việt cho biết doanh thu thuần giảm 17% do sức mua của các nước nhập khẩu giảm, giá bán liên tục giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận gộp giảm sâu. Doanh thu tài chính giảm tới 53%, trong khi chi phí lãi vay tăng gần 77% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của các khoản vay lãi suất cao từ quý trước.

9 tháng đầu năm 2023, Nam Việt ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.349,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 25,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 42% so với năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Nam Việt báo lãi trước thuế 63,3 tỷ đồng, giảm 90% so với thực hiện năm trước. Sau thuế, Nam Việt thu về 42,4 tỷ đồng, giảm 93% so với năm trước. So với mục tiêu đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đến hết quý III, Nam Việt mới thực hiện được 21% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, Nam Việt ghi nhận tổng tài sản ở mức 5.359,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 215,9 tỷ đồng, giảm 44% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5% còn 412,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 5% lên 2.448,1 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, chi phí xây dựng dở dang của Nam Việt ghi nhận 902,2 tỷ đồng tại thời điểm cuối kỳ, trong đó, nổi bật là một số dự án như: Dự án khu nuôi trồng thủy sản Bình Phú (599,6 tỷ đồng), tiền mua đất (582,1 tỷ đồng), Dự án khu nuôi trồng thủy sản – Đất (209,7 tỷ đồng),…

Hết quý III/2023, tổng nợ của Nam Việt ở mức 2.375,7 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 1.965,7 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm và chiếm 83% tổng cơ cấu nợ. Một số khoản vay ngắn hạn lớn của Nam Việt như: Vay Ngân hàng BIDV (552,6 tỷ đồng), vay ngân hàng United Overseas Bank (236 tỷ đồng), vay Ngân hàng Vietcombank (199,1 tỷ đồng),…