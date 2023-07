Nam Việt (ANV): Con trai Tổng giám đốc Doãn Tới đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu

Ông Doãn Chí Thiên, con trai ông Doãn Tới - Tổng giám đốc CTCP Nam Việt (Navico) đã đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu ANV, nhằm giảm sở hữu xuống còn 0,05%.

Giao dịch được thực hiện với mục đích cá nhân theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/7 đến ngày 17/8 .

Nếu bán thành công hơn 4 triệu cổ phiếu, ông Doãn Chí Thiên sẽ giảm sở hữu tại Nam Việt từ 3,12% xuống 0,05% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, xét từ đầu năm tới nay, cổ phiếu ANV tăng gần 70%, từ mức 24.100 đồng/cp lên 38.300 đồng/cp (chốt phiên 15/7/2023). Xét từ thời điểm lao dốc vào tháng 11/2022, đến nay ANV tăng 138%.

Tạm tính với giá chốt ngày 15/7, cổ phiếu ANV ở mức 38.300 đồng/cổ phiếu, con trai ông Doãn Tới sẽ thu về gần 157 tỷ đồng nếu thực hiện giao dịch bán số cổ phiếu trên thành công.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu dự kiến 5.200 tỷ đồng, tăng 6%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, giảm 35,4% so với thực hiện năm 2022.

Cổ tức năm 2022 được thông qua bằng tiền, tỷ lệ 10%. Năm 2023, ANV đặt mục tiêu chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%.

Công ty cũng nhất trí việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện 1:1 (sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành 133 triệu cổ phiếu tăng lên gần 2.667 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, ANV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.155 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ xuất khẩu đạt 891 tỷ đồng, giảm không đáng kể, doanh thu trong nước đạt 264 tỷ đồng, giảm 22% so với quý I/2022.

Navico cho biết, nguyên nhân do bối cảnh giá bán và sản lượng bán sản phẩm của doanh nghiệp đều giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu thức ăn và giá cá nguyên liệu tăng khiến giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 951 tỷ đồng. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của ANV ở mức 203 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 9 tỷ đồng, giảm 19% so với quý I/2022, trong khi đó, chi phí tài chính gấp 4 lần doanh thu với 36,3 tỷ đồng (32,5 là chi phí lãi vay), chi phí tài chính tăng do lãi suất tiền vay tăng mạnh; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% lên 18,4 tỷ đồng.

Kết quả 3 tháng đầu năm, Navico báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt 92,4 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Navico ở mức 5.713 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 3.255 tỷ đồng lên 3.507 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 14% lên 2.675 tỷ đồng; trong đó chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của doanh nghiệp tăng 19%, lên mức 1.320 tỷ đồng; nguyên, vật liệu tăng 22%, lên mức 392 tỷ đồng; ghi nhận thêm 36 tỷ đồng hàng gửi đi bán.

Nợ phải trả tăng nhẹ lên 2.679 tỷ đồng; trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.400 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm hơn 53% xuống 55,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn ghi nhận 1.792,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; vay nợ dài hạn tăng 72% lên 262,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 3.034 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm.