New Zealand ưu tiên nhập khẩu chanh, bưởi Việt Nam

Toàn cảnh kỳ họp

Hôm nay, 23/10, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Vangelis Vitalis, kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam – New Zealand (JTEC) được tổ chức tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến.

Tại kỳ họp, nhận thức được tác động của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế, hai bên nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác song phương và khu vực để phục hồi kinh tế và đảm bảo rằng các khuôn khổ hợp tác kinh tế và thương mại mà New Zealand và Việt Nam đang tham gia là nhằm hướng tới tăng trưởng hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và kinh tế, bao gồm đàm phán thương mại đa phương, nông nghiệp và kinh doanh nông sản, công nghệ sạch, phát triển chuỗi cung ứng nông sản, giáo dục, hàng không và du lịch.

Hai bên cũng đã thảo luận về các mặt hàng ưu tiên tiếp cận thị trường mỗi bên (chanh và bưởi của Việt Nam; dâu tây và bí ngô của New Zealand) và tạo thuận lợi thương mại song phương.

Hai bên khẳng định sẽ tích cực trao đổi thông tin cập nhật về các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản nhập khẩu; trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến nông thủy sản

Bên cạnh nội dung hợp tác song phương, hai bên đã trao đổi một số vấn đề hợp tác trong các khuôn khổ đa phương.

Cụ thể, Việt Nam và New Zealand nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc- New Zealand (AANZFTA), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)…

Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ 14 và là đối tác nhập khẩu lớn thứ 15 (đứng thứ 5 trong ASEAN) của New Zealand. Quy mô thương mại giữa Việt Nam và New Zealand tăng trưởng tích cực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009 với mức tăng trung bình đạt 14,2%/năm, đạt mức 1,1 tỷ USD năm 2019. Nếu tính cả thương mại dịch vụ, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 1,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 15% so với năm 2016.