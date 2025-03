Quảng Nam: Hơn 8 nghìn tỷ đồng tiếp sức cho đối tượng chính sách

Tham dự hội nghị có ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam, các đồng chí trong ban giám đốc cùng 170 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các cán bộ, người lao động toàn chi nhánh.

Ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.N.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Nam cho biết: Trong những năm qua, nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được chi nhánh hưởng ứng và phát động đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, nhiều gương điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng. Những tấm gương điển hình được biểu dương trong giai đoạn này không những giỏi về chuyên môn, tận tâm với công việc mà còn có nhiều sáng kiến hay ứng dụng vào hoạt động của đơn vị, thực hiện tốt phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Hằng.

“Thông qua hội nghị này nhằm tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đã không ngừng nỗ lực lao động, sáng tạo, góp sức cho sự phát triển của chi nhánh cũng như của tỉnh Quảng Nam”, ông Lam cho biết.

Đến 28/02/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 8.190 tỷ đồng, tăng 3.494 tỷ đồng so với năm 2020, tốc độ tăng 74,32%. Trong đó: Nguồn vốn TW là 6.016 tỷ đồng, tăng 2.027 tỷ đồng so với năm 2020; vốn huy động của tổ chức, cá nhân trên thị trường là 1.289 tỷ đồng, tăng 511 tỷ đồng so với năm 2020; vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 885 tỷ đồng, tăng so với năm 2020 là 570 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng nguồn vốn.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 8.162 tỷ đồng, tăng so với năm 2020 là 3.095 tỷ đồng, với 141.086 khách hàng còn dư nợ.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 14,7 tỷ đồng, chiếm 0,18%/tổng dư nợ ; trong đó nợ quá hạn 3,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,04%/tổng dư nợ; nợ khoanh 11,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,14%/tổng dư nợ.

Ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Nam; Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.N.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước, NHCSXH và của UBND tỉnh, chi nhánh đã kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch phát động thi đua gắn với từng phong trào, chủ đề cụ thể và triển khai đến toàn thể cán bộ và người lao động, đồng thời thực hiện tốt việc đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong toàn chi nhánh.

Tiêu biểu như phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và Phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, chi nhánh được giao cho vay 05 chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn vay của chi nhánh đã góp phần phục hồi kinh tế của địa phương sau đại dịch Covid 19. Cùng với đó, chi nhánh đã phối hợp cùng với Công đoàn, huy động, đóng góp gần 1.000 triệu đồng vào Quỹ vắc xin Covid-19 và Chương trình “Máy tính cho em”; kịp thời thăm hỏi, động viên 50 bệnh viện, Trung tâm y tế, chốt kiểm soát, khu cách ly.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, chi nhánh đã vận động cán bộ, người lao động quyên góp, ủng hộ 4.500 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần tạo tinh thần, động lực cho cán bộ hăng say, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Q.N.

Thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, chi nhánh đã triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới đạt dư nợ 6.350 tỷ đồng, với 130.545 khách hàng còn dư nợ. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên địa bàn tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách được hướng dẫn, học hỏi về cách đầu tư vốn vay, làm ăn có hiệu quả, phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao trình độ dân trí, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương....

Với những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2020-2025 chi nhánh đã được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Tiêu biểu, năm 2020, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Phòng giao dịch huyện Tiên Phước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen cho 61 lượt tập thể, cá nhân; công nhận Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng cho 12 lượt cá nhân; tặng Cờ thi đua cho tập thể chi nhánh. Tổng giám đốc tặng giấy khen cho 388 tập thể, cá nhân. UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng 59 tập thể và 78 cá nhân. Giám đốc chi nhánh khen thưởng, biểu dương 875 tập thể và 2.344 cá nhân.

Hội nghị lần này đã tuyên dương, khen thưởng 48 cá nhân và 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của chi nhánh.