Ngân hàng Nhà nước bơm hơn 60.000 tỷ đồng, USD tự do tăng mạnh

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, lượng VND bơm ra thị trường thông qua kênh mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước lên tới hơn 60 nghìn tỷ đồng. Điều này đã giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm – theo SSI.

Bơm thêm 60.000 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm thấp trong lịch sử

Đề cập trong bản tin thị trường tiền tệ, trái phiếu vừa phát hành, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SSI cho biết, thanh khoản hệ thống trong tuần từ 11- 19/11 được hỗ trợ bởi khối lượng lớn VND cung ứng đồng thời từ nguồn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua ngoại tệ kỳ hạn đáo hạn và mua giao ngay, trong khi kênh trung hòa truyền thống (nghiệp vụ thị trường mở) không có giao dịch.

Lũy kế, kể từ đầu tháng 11 đến nay, lượng VND bơm ra thị trường thông qua kênh mua ngoại tệ của NHNN lên tới hơn 60 nghìn tỷ đồng. Điều này đã giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm.

Theo đó, trong phiên giao dịch cuối tuần qua lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đứng ở mức 0,65% và 0,75% cho kỳ hạn 1 tuần.

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, lượng VND bơm ra thị trường thông qua kênh mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước lên tới hơn 60 nghìn tỷ đồng. (Ảnh: TBKD)

Cũng theo SSI, tăng trưởng huy động giảm rõ rệt kể từ tháng 4/2021 trong bối cảnh tiền gửi khu vực dân cư có xu hướng giảm.

Cụ thể, tổng lượng tiền gửi trong nền kinh tế đạt 10,5 triệu tỷ đồng tính đến hết tháng 9, tăng 11,2% so với cùng kỳ (thấp hơn so với mức 12,6% vào năm 2020), chủ yếu là do mức tăng trưởng sụt giảm mạnh từ tiền gửi khu vực dân cư.

Theo đó, tăng trưởng huy động khu vực dân cư này chỉ tăng trung bình khoảng 4% trong năm 2021, giảm từ mức 7,5% vào năm 2020 khi môi trường lãi suất tiền gửi ở mức thấp trong lịch sử.

SSI cho rằng, trong giai đoạn 2 tháng cuối năm, tăng trưởng tổng tiền gửi sẽ không có nhiều yếu tố đột biến khi cân nhắc tới yếu tố mùa vụ.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là tăng trưởng kinh tế 2020-2021 ở mức thấp, nhiều khả năng ảnh hưởng tới mức tích lũy của người dân nói chung, do đó cũng khó có thể kỳ vọng mức độ tăng trưởng tiền gửi của khu vực dân cư có thể quay lại mức trước khi có đại dịch Covid-19 một cách nhanh chóng.

Việc NHNN tiếp tục khẳng định chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được duy trì và NHNN sẽ sớm nới hạn mức tín dụng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt. Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất tiết kiệm và cho vay vẫn ở mức thấp như hiện tại.

Hiện mặt bằng lãi suất tiết kiệm dao động từ 3 - 4% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7 - 5% đối với kỳ hạn 6 - 12 tháng và 4,2 - 6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong khi lãi suất cho vay dao động từ 5 - 7% đối với khoản vay ngắn hạn và 9-11% đối với khoản vay trên 12 tháng.

Chênh lệch giá vàng vượt 10 triệu đồng, tỷ giá USD tự do tăng mạnh

Trên thị trường ngoai hối, thống kê cảu SSI cho thấy, chỉ số DXY - đo lường sức mạnh đồng USD nhờ đó cũng đã tăng 0,95% so với tuần liền trước.

Tại Việt Nam, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng ổn định quanh mức tỷ giá mua ở Sở giao dịch NHNN, tại 22.645 VND/USD.

Tỷ giá niêm yết ở các NHTM cũng có diễn biến tương tự và kết tuần giao dịch ở mức 22.525/22.755, tăng 10 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với tuần liên trước.

Chênh lệch giá vàng vượt 10 triệu đồng, tỷ giá USD tự do tăng mạnh. (Nguồn: SSI)

Tỷ giá trên thị trường tự do, ngược lại tăng mạnh khi chênh lệch giá vàng trong nước – quốc tế ở mức cao trên 10 triệu đồng/lượng, kết tuần ở 23.370/23.410 – tăng 90 đồng cho chiều mua vào và 60 đồng cho chiều bán ra.

"Mặc dù cán cân thương mại trong nửa đầu tháng 11 quay lại nhập siêu nhẹ (370 triệu USD), chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ được đảo ngược trong nửa sau của tháng và đà xuất siêu sẽ tiếp tục được duy trì trong 2 tháng còn lại của năm.

Bên cạnh đó, kiều hối cũng thường tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm, và giúp nguồn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường cân bằng trong thời gian này. Tỷ giá USDVND nhờ đó duy trì trạng thái ổn định hoặc có thể tiếp tục giảm nhẹ", các chuyên gia của SSI nhận định.