Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng “tăng nhiệt” khi có gần 78.000 tỷ đồng được các ngân hàng đổ vào nền kinh tế trong tháng 10. Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất trên thị trường vẫn được giữ ổn định trên 7%/năm.

VNĐ được "bơm" ra thị trường, lãi suất tiết kiệm "nóng" tại một số ngân hàng

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tín dụng tính đến ngày 29/10 bất ngờ ghi nhận mức tăng 8,72% so với cuối năm ngoái (so với mức tăng 6,5% cùng kỳ năm ngoái), tương đương với khoảng 77.700 tỷ đồng tín dụng mới được bố sung cho nền kinh tế trong tháng 10 – gần gấp đôi so với tháng 9.

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, với 34.900 tỷ động được cấp vay mới trong tháng 10 và lĩnh vực công nghiệp & xây dựng cũng được bổ sung 15.600 tỷ đồng.

Gần 78.000 tỷ “rót” vào nền kinh tế trong tháng 10. (Ảnh: ABB)

Trong một diễn biến khác, Kho bạc Nhà nước vừa thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại ở đợt chào 08/ĐTNT-2021.

Khối lượng dự kiến chào mua đợt này là 250 triệu USD; loại hình giao dịch là giao dịch giao ngay; ngày giao dịch là 10/11/2021; ngày thanh toán dự kiến là 12/11/2021.

Lần liền trước, ngày 8/10/2021, KBNN cũng đã thực hiện chào mua và giao dịch thành công với quy mô 150 triệu USD.

Với đối tượng giao dịch là các ngân hàng thương mại (bên bán), qua những đợt chào mua trên KBNN đã bơm ra thị trường qua hệ thống ngân hàng lượng VND khá lớn và tức thời (qua phương thức giao ngay). Như với đợt chào mua thanh toán vào ngày 12/11 tới, quy mô VND bơm ra tương ứng với khoảng 5.662 tỷ đồng (tính theo mức giá mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước).

Với cơ sở trên, nhóm phân tích của công ty chứng khoán SSI dự báo, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được duy trì ở mức thấp như hiện tại.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm dao động từ 3 - 4% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7 - 5% đối với kỳ hạn 6 - 12 tháng và 4,2 - 6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng, trong khi lãi suất cho vay dao động từ 5 - 7% đối với khoản vay ngắn hạn và 9-11% đối với khoản vay trên 12 tháng.

Tuy nhiên, trên thực tế, lãi suất tiết kiệm tại các một số ngân hàng có dấu hiệu nóng lên.

Đơn cử như tại Sacombank, biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của nhà băng này mới đây đã tăng nhiều kỳ hạn, với mức tăng phổ biến 0,4 điểm %.

Với hình thức gửi tiết kiệm online, biểu lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy tới 0,5%/năm, tăng khoảng 0,2-0,6%/năm tùy kỳ hạn.

Tương tự, Eximbank cũng điều chỉnh tăng 0,1 điểm % lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống và tăng 0,1-0,2 %/năm lãi suất kỳ hạn từ 6-9 tháng.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng lên 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5%/năm và 9 tháng giảm còn 5,4%/năm.

Sacombank và Eximbank là 2 nhà băng có thị trường chủ yếu tại phía Nam. Đáng chú ý, 2 nhà băng này trong quý III vừa qua đã có sự sụt giảm về tiền gửi của khách hàng. Cụ thể, khách hàng đã rút ròng hơn 15.000 tỷ đồng tiền gửi tại Sacombank, trong khi Eximbank cũng ghi nhận sụt giảm 55 tỷ đồng.

Hay như tại SHB, biểu lãi suất tiết kiệm của tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho các khoản dưới 2 tỷ đồng được ngân hàng điều chỉnh tăng thêm 0,4%, lên mức 6,1% đối với kỳ hạn 24 tháng.

Với các khoản tiền gửi từ trên 2 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, SHB áp dụng mức 6,2% đối với kỳ hạn dài 24 và 36 tháng.

Một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiết kiệm. (Ảnh: EIB)

Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?

Mặc dù lãi suất tiết kiệm có dấu hiệu tăng nhiệt tại một số ngân hàng thương mại, song theo thống kê của PV Etime, lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay vẫn được giữ ở mức 7,1%/năm.

Theo đó ACB và Techcombank (TCB) là 2 ngân hàng là 2 ngân hàng áp dụng mới lãi suất cao nhất này. Tuy nhiên, để được hưởng lãi suất tiết kiệm cao nhất, khách hàng phải đảm bảo một số điều kiện của ngân hàng.

Như tại ACB, khách hàng phải gửi từ 30 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng, trong khi Techcomank chỉ áp dụng với số tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại các ngân hàng. (Ảnh: LT)

Tiếp theo là MSB với mức lãi suất cao nhất không đổi là 7%/năm, áp dụng cho những khách hàng sở hữu tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, lãi suất tiết kiệm cao nhất vẫn giữ ở mức 5,6% tại VietinBank (CTG). 3 ngân hàng còn lại là Vietcombank (VCB), Agribank hay BIDV thấp hơn 0,1 điểm %.