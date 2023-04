Ngân hàng Phương Đông (OCB): Lãi trên 980 tỷ đồng, nợ xấu tăng vọt

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2023. Trong đó, lãi trước thuế hơn 983 tỷ đồng, nợ xấu tăng vọt trong quý I/2023

Ngân hàng Phương Đông báo lợi nhuận trước thuế quý I tăng 18%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (HoSE: OCB) công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 5% đạt trên 1.750 tỷ đồng.

Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư tăng lần lượt 276% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm gần 4% xuống còn 123 tỷ đồng. Mảng chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận lãi thuần giảm lần lượt 99% và 32% so với quý I/2022.

báo cáo tài chính quý I/2023 của OCB

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng từ 737 tỷ đồng (quý I/2022) lên 763,7 tỷ đồng (quý I/2023). Ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do Ngân hàng đã thực hiện trích lập dự phòng và phân nhóm nợ theo CIC vào báo cáo tài chính từ quý I/2022.

Kết quả, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng được OCB trình cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên 2023, ngân hàng đã thực hiện được gần 15% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tỷ lệ nợ xấu tăng vọt trong quý I/2023

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của OCB đạt hơn 199.141 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng đạt gần 121.914 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tổng huy động thị trường 1 đạt 143.752 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Riêng tiền gửi khách hàng tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ, tương đương đạt 105.564 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ cho vay

Số dư nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối quý I/2023 tăng 51% so với đầu năm, lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 54%; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 55% và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 49%.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,2% lên 3,3%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 28/4, giá cổ phiếu OCB tăng 0,93% lên mức 16.200 đồng/ cổ phiếu.