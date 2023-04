VietBank (VBB) báo nợ xấu trong quý tăng vọt lên hơn 4,3% là vì gì?

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - UPCOM: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Ghi nhận, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh tới 75% so với cùng kỳ năm trước nhưng tỷ lệ nợ xấu tăng vọt từ mức 3,65% lên 4,31%.

VietBank báo lãi quý I tăng 75% đạt hơn 157 tỷ đồng

Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - UPCOM: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với thu nhập lãi thuần với 479 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 72% so với cùng kỳ năm trước lên 12,9 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 13% về 21,6 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 89%, lãi từ hoạt động khác giảm 39%.

Kết quả, VietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 74% đạt 197,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 157,6 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý này tăng mạnh của VietBank chủ yếu là nhờ: Thu nhập lãi thuần tăng do ngân hàng tích cực thu các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ xấu. Thu nhập hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng do diễn biến tỷ giá trên thị trường thuận lợi so với trạng thái ngoại tệ của ngân hàng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm do ngân hàng tích cực xử lý nợ, thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu.

Nợ xấu trong quý I của VietBank tăng vọt từ 3,65% lên 4,31%

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của VietBank giảm 4% về mức 106.932 tỷ so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu gồm

Bên cạnh đó, tiền gửi của khách hàng giảm từ gần 76 tỷ đồng xuống còn 74 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 14% lên 2.654 tỷ đồng chủ yếu do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng đến 67% đạt 304 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) cũng tăng nhẹ từ 327 tỷ lên 368 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn cũng tăng từ hơn 1.814 tỷ lên gần 1.979 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu tăng vọt từ mức 3,65% lên 4,31%.

Phân tích chất lượng nợ cho vay của VBB

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/4, giá cổ phiếu VBB tăng 10,68% lên 11.400 đồng/ cổ phiếu.