Ngân hàng và Bảo hiểm sẽ không khả quan nếu ông Biden thắng

Các nhà phân tích của Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, nếu ông Biden thắng, rất có thể thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng trở lại. Một nhiệm kỳ Tổng thống Biden sẽ mang lại cơ hội trong một số lĩnh vực: môi trường, năng lượng tái tạo, giáo dục.

Báo cáo chiến lược tháng 11 vừa được Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) phát hành với chủ đề: “Tích lũy cổ phiếu trên nền tảng vĩ mô dần phục hồi”.



Dòng tiền từ nhà đầu tư ngoại sẽ không phải là yếu tố hỗ trợ

Theo VDSC, sau khi kết thúc mùa công bố kết quả kinh doanh quý III trong tháng 11, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn khan hiếm thông tin vào tháng 11. Khi "hiệu ứng" KQKD qua đi, VDSC cho rằng thị trường sẽ đi vào vùng trống thông tin, và nhiều khả năng sẽ nhạy cảm hơn đối với những diễn biến từ các thị trường toàn cầu và các sự kiện quốc tế, trong đó có kết quả của cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ.

Áp lực bán có thể sẽ gia tăng khi thị trường có tín hiệu điều chỉnh vào tuần thứ 3 của tháng 10 sau khi chạm ngưỡng 960. Điều này cũng là tín hiệu bình thường khi VN-Index đã có mạch hồi phục khá dài từ tháng 3 với mức 660 điểm và tăng 40% lên mức 925,5 tại thời điểm cuối tháng 10.



Ngoài ra, dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài cũng ảnh hưởng đến quan điểm của chúng tôi. Bất chấp thông tin từ MSCI, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh trong tháng 10 khi giá trị bán ròng đạt mức cao nhất trong 6 tháng. Do đó, dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải là yếu tố hỗ trợ cho Việt Nam.



Kết thúc tháng 10, VN-Index tăng 2% so với tháng trước lên mức 925,47. HNX Index có diễn biến tương tự với mức tăng 2%. VN-Index là một trong những thị trường tăng tốt nhất thế giới khi tiếp tục vượt qua các chỉ số khác như SET (-3,4%), KOSPI (-2,6%), S&P 500 (-2,8%) trong tháng thứ ba liên tiếp.



Về mặt thanh khoản, thanh khoản khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE đạt 7,2 nghìn tỷ đồng. VN30 chiếm 56% thanh khoản của VN Index, tăng 68% so với tháng trước. VN30 tăng 2,9% về giá so với tháng trước trong khi VNMid và VNSmall có mức tăng trưởng âm. Thông tin cập nhật của MSCI là nguyên nhân chính giúp VN30 tăng điểm với kỳ vọng từ dòng vốn cận biên mới. Cụ thể, nhóm cổ phiếu VN30 sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi tỷ trọng của Việt Nam sẽ tăng 13% trong Chỉ số thị trường cận biên khi Kuwait sẽ được phân loại là thành viên nhóm thị trường mới nổi. Các mã có diễn biến tốt nhất của VN30 trong tháng 10 bao gồm MSN (+54%), VIC (+16%), HPG (+16%), PNJ (+14%).



Mặc dù tăng điểm nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng trong tháng này. Số mã tăng giảm 31% so với tháng 9. Hơn 70% cổ phiếu rơi vào phạm vi có mức lợi nhuận từ -10% đến 10%.



Năm trên mười ngành ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với tháng trước Đáng chú ý, nhóm vật liệu và bất động sản là hai nhóm ngành tốt nhất với mức sinh lời lần lượt là 10% và 7% so với tháng trước. Nhóm vật liệu được hỗ trợ bởi HPG (+16%) và SMC (+10%) trong khi VIC (+16%), DIG (+26%) và DXG (+14%) dẫn dắt nhóm bất động sản. Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu cũng tăng 6% so với tháng trước nhờ sự đột biến của MSN (+54%). Các ngành Tiện ích, Năng lượng và Công nghiệp có kết quả kém khả quan với mức tăng trưởng âm từ 3% đến 5%. Trong đó, POW (-8%), PLX (-3%), GEG (-12%), AST (-8%), SCS (-5%) là các cổ phiếu gây tác động tiêu cực.



Nếu ông Biden thắng, thuế thu nhập doanh nghiệp có thể sẽ tăng trở lại

Về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, các nhà phân tích của VDSC giữ quan điểm thận trọng nhưng không bi quan.



Tổng thống Trump đã giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống 21% vào tháng 11/2017, ngay sau khi nhận chức. Hành động của ông đã tăng thu nhập cho hầu hết các tập đoàn, đặc biệt là các công ty niêm yết lớn trên sàn chứng khoán Mỹ. Do đó, các nhà đầu tư ở Mỹ và trên thế giới đã tích cực mua cổ phiếu. Đây là một trong những lý do khiến chỉ số S&P 500 và Nasdaq ở mức cao kỷ lục.



Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dù Trump hay Biden thắng, sẽ có tác động đến thị trường chứng khoán trên toàn thế giới. Nếu Trump thắng, sẽ không có nhiều thay đổi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu Biden thắng, rất có thể thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng trở lại, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty.



Các nhà phân tích VDSC tin rằng cả hai kịch bản đều đã phản ánh vào thị trường. Rất khó có thể xảy ra trong ngắn hạn (trong 6-12 tháng) việc bất kỳ ứng viên nào có thể đưa ra những thay đổi một cách khó lường trong chính sách.



Nếu Trump tái đắc cử, đây có thể sẽ là lực đẩy giúp thị trường chứng khoán lên cao hơn. Phố Wall sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ không tăng hoặc thậm chí có thể giảm nhiều hơn từ 21% xuống 15%. Nhưng xét về phương diện ngoại giao trong dài hạn thì có vẻ không mấy khả quan vì chính quyền Trump sẽ gây ra nhiều xung đột hơn nữa với các đối tác thương mại như Canada, Trung Quốc, Mexico và EU.



Chiến thắng của Biden có lẽ sẽ bị các nhà đầu tư ngắn hạn coi là tiêu cực, do đó thị trường chứng khoán có thể trải qua một số kiểu bán tháo. Tuy nhiên, VDSC cho rằng một nhiệm kỳ Tổng thống Biden sẽ mang lại cơ hội trong một số lĩnh vực: môi trường, năng lượng tái tạo, giáo dục. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm sẽ không khả quan nếu tình huống này thành hiện thực.



Ngoài ra, theo VDSC, trong dài hạn, thị trường chứng khoán sẽ không quá bi quan vì kết quả bầu cử đều ghi nhận tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Mỹ trong quá khứ bất kể bên thắng cuộc.

Cuối cùng, VDSC cho rằng thị trường có thể sẽ tích lũy trong tháng 11 khi thiếu thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh doanh nghiệp và vĩ mô. Tuy nhiên, sự phục hồi của kinh tế Việt Nam là điều có thể dự đoán được dựa trên đà tăng trưởng tốt trong quý III. Mối quan tâm hiện tại là biến động thị trường toàn cầu trong ngắn hạn trong bối cảnh cuộc bầu cử ở Mỹ. Do đó, VDSC cho rằng chỉ số VN Index có thể dao động trong khoảng từ 910 đến 960 điểm.