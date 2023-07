Nghệ An: 6 tháng đầu năm 2023 loạt dự án hàng trăm tỷ đồng được cấp mới

Trong 6 tháng năm 2023, loạt dự án lớn tại Nghệ An được cấp mới như Dự án Nhà máy KHKY Luxvisions Innovation Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP của Luxvisions Innovation Technology Limited: 29 triệu USD (tương đương 675,7 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu của Công ty cổ phần May Thịnh Phát: 593,2 tỷ đồng...

Số liệu Cục Thống kê tỉnh Nghệ An cho biết, thu hút đầu tư của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt được kết quả khá tích cực. Cụ thể, tính đến ngày 20/6/2023, tỉnh đã có 64 dự án cấp mới và điều chỉnh 78 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 15.318,4 tỷ đồng; trong đó, tổng số vốn cấp mới là 12.506,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 18,5%; tổng vốn cấp mới giảm 13,5%. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm sáng; 6 tháng đầu năm 2023 thu hút được 7 dự án FDI với 320,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 430,4 triệu USD (tương đương 10.030,8 tỷ đồng), xếp vị trí thứ 9/63 địa phương trong cả nước.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn dự tính 6 tháng đầu năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 41.408,3 tỷ đồng, tăng 11,43% so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An Trong đó nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5.523,1 tỷ đồng, tăng cao nhất trong khu vực với 90,87% so với cùng kỳ năm 2022 nguyên nhân tăng do dự án mới Geortek thực hiện 2.501,1 tỷ chiếm 45,28% tổng vốn đầu tư thực hiện nguồn vốn FDI của tỉnh; nguồn vốn ngoài Nhà nước ước đạt 29.810,6 tỷ đồng, tăng 6,71%; nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 6.074,6 tỷ đồng giảm 4,09%. Trong vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước, vốn trung ương quản lý ước đạt 1.832,4 tỷ đồng, bằng 97,84% so với cùng kỳ năm 2022; vốn địa phương quản lý ước đạt 4.242,2 tỷ đồng, bằng 95,11% so với cùng kỳ năm 2022. Trong vốn đầu tư thực hiện khu vực ngoài Nhà nước, vốn của tổ chức và doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 9.071,1 tỷ đồng, tăng 8,03%; vốn đầu tư của dân cư ước đạt 20.739,5 tỷ đồng, tăng 6,15%. 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều dự án lớn được cấp mới như: Dự án Nhà máy KHKY Luxvisions Innovation Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP của Luxvisions Innovation Technology Limited: 29 triệu USD (tương đương 675,7 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu của Công ty cổ phần May Thịnh Phát: 593,2 tỷ đồng; Nhà máy gỗ TTD tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp của Công ty cổ phần Plywood TTD: 388,76 tỷ đồng. Nhìn chung, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới sẽ đạt được mức tăng đáng kể. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2023 ước 3.809,4 tỷ đồng, đạt 42,17% kế hoạch và bằng 96,62% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.994,0 tỷ đồng, đạt 40,9% kế hoạch và giảm 0,21%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 1.297,4 tỷ đồng, đạt 44,79% và giảm 2,35%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 518 tỷ đồng, đạt 41,03% và giảm 15,91%. Những dự án trọng điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023: Dự án đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông với tổng mức đầu tư 4.728,6 tỷ đồng, ước thực hiện trong 6 tháng 1.167,1 tỷ đồng. Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (ecopark) với tổng mức đầu tư 11.348,1 tỷ đồng, ước thực hiện 1.870.8 tỷ đồng; Nhà máy Goertex Vina với tổng mức đầu tư 11.500 tỷ đồng, ước thực hiện 1.564,4 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất, gia công giày dép Viet Glory với tổng mức đầu tư 667 tỷ đồng, ước thực hiện 113 tỷ đồng; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP với tổng mức đầu tư 6.343,5 tỷ đồng, ước thực hiện 786,6 tỷ đồng; ...

