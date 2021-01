Nguy cơ biểu tình khắp nước Mỹ khi ông Biden chuẩn bị nhậm chức

Tờ Reuters mới đây dẫn nguồn tin thân cận từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cảnh báo nguy cơ biểu tình có vũ trang ở thủ đô Washington và tất cả 50 bang nước Mỹ từ nay đến khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1.

Theo FBI, mối đe dọa từ lực lượng người ủng hộ ông Trump đang ngày một gia tăng, nhất là trước thời điểm Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây. Lời cảnh báo được đưa ra chưa đầy 1 tuần sau vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, gây nên cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ, buộc phó Tổng thống Mike Pence và hàng loạt nghị sĩ phải sơ tán.

Sau cảnh báo của FBI về mối đe dọa an ninh với lễ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden, Tổng thống Trump đã chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington từ nay đến hết ngày 24/1.

FBI cảnh báo nguy cơ biểu tình tại thủ đô Washington và toàn bộ 50 bang nước Mỹ trước lễ nhậm chức của ông Biden

Trước nguy cơ biểu tình có vũ trang ở Washington, lực lượng vệ binh Quốc gia Mỹ đã được lệnh đưa 15.000 quân tới thủ đô, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Giám đốc Cục Vệ binh Quốc gia, tướng Daniel Hokanson cho hay từ nay đến hôm 16/1, sẽ có khoảng 10.000 vệ binh quốc gia có mặt ở Washington để đảm bảo các vấn đề an ninh, hậu cần và duy trì thông tin liên lạc trước thềm chuyển giao chính quyền. Con số này có thể tăng lên 15.000 quân nếu tình hình trở nên phức tạp hơn.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy được cho là đã gửi thư đến quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hôm 11/1 để cảnh báo về nguy cơ “có hành vi bạo loạn đe dọa tính mạng, phá hủy tài sản công cộng, gây thiệt hại đáng kể” khi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden đến gần.

Các cơ quan khác trong chính phủ Mỹ hiện cũng đang tăng cường công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức 20/1 tới đây. Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã kêu gọi Bộ Nội vụ cấm các cuộc tụ tập ở nơi công cộng đến hết ngày 24/1. Khách du lịch cũng bị cấm thăm quan Đài tưởng niệm Washington trong cùng thời gian đó. Trong thư gửi quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf, bà Bowser nhấn mạnh cơ quan này cần có những động thái mới để đảm bảo an ninh sau vụ bạo loạn chưa từng có tiền lệ hồi tuần trước. Tiếp nhận thông điệp này, ông Chad Wolf sau đó đã chỉ thị Cơ quan Mật vụ bắt đầu các hoạt động "Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia" ngay từ ngày 13/1 thay vì 19/1 như dự kiến trước đây.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Phản ứng lại thông tin này, ông Biden tuyên bố: “Tôi vừa được nghe rằng ông ta (Trump) đã nói sẽ không xuất hiện tại lễ nhậm chức. Đó là một trong số ít những hành động của ông ta mà tôi đồng tình. Ông ta không xuất hiện là một tin tốt”.

“Bản thân ông ta còn tệ hơn cả những suy nghĩ tồi tệ nhất của tôi về ông ta. Ông ta là một trong những Tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” - ông Biden khẳng định trong bài phát biểu từ Wilmington, Delaware. Tuy nhiên, ông Biden cho biết thêm rằng vẫn sẽ chào đón Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm Mike Pence tại buổi lễ nhậm chức.