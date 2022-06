Nguyên liệu tôm có thể thiếu hụt, xuất khẩu tôm dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại

Theo chuyên gia của Vasep, thời gian tới khả năng nguyên liệu tôm sẽ thiếu hụt hơn, theo đó, xuất khẩu tôm quý II có thể tăng trưởng chậm hơn so với quý I.

Số liệu cho thấy, trong tháng 5/2022, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 457 triệu USD, tăng 31% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 1,9 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5 năm nay, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ chững lại trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc bật tăng.

Đà tăng trưởng xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 5/2022 chững lại, chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 99 triệu USD. xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 5 chững sau khi ghi nhận tăng trưởng 52% trong tháng 4. xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm chứng kiến mức tăng trưởng dao động từ 25%-61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 390 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong vài tháng qua, Mỹ nhập khẩu tôm với số lượng lớn từ các nước như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Ecuador, dẫn đến tồn kho hiện ở mức cao. Điều này có thể làm giảm nhu cầu mua của các công ty nhập khẩu. Tổng nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 4 năm nay đã ghi nhận giảm so với tháng trước đó.

Bên cạnh đó, lạm phát tại Mỹ tăng cao kỷ lục, chính sách mới của Trung Quốc về phong tỏa nhằm hạn chế COVID, chiến sự ở Ukraine, tình trạng thiếu lao động và những khó khăn trong chuỗi cung ứng tại Mỹ có thể tác động tới doanh thu bán hàng tại Mỹ và nhu cầu tiêu thụ tôm của người tiêu dùng nước này.

Dự kiến xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong các tháng tới sẽ không tăng mạnh như các tháng đầu năm. Chỉ đến tháng 9, nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ mới phục hồi tăng mạnh trở lại để phục vụ dịp Lễ Tạ ơn và mùa lễ hội cuối năm.

Kể từ tháng 3, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đã bật tăng so với 2 tháng đầu năm, liên tục ghi nhận mốc tăng trưởng 3 con số. xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này từ tháng 3 đến tháng 5 tăng trưởng dao động từ 126%-140%. Tháng 5/2022, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đạt 88 triệu USD, tăng 126% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 275 triệu USD, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc đã bắt đầu được nới lỏng. Điều này giúp nhập khẩu tôm của Trung Quốc tăng mạnh trở lại. nhập khẩu tôm của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay tăng 26% về lượng và tăng 51% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái lên lần lượt 224.000 tấn và 1,45 tỷ USD.

Hai nguồn cung tôm lớn nhất cho Trung Quốc – Ecuador và Ấn Độ - đều có những lô hàng bị giới chức Trung Quốc từ chối trong tháng 4 do có dấu vết của virus Sar-CoV-2 trên bao bì sản phẩm. Do đó, nhập khẩu tôm từ Ecuador và Ấn Độ vào Trung Quốc giảm lần lượt 28% và 30%. Trung Quốc có thể sẽ tăng nhập khẩu tôm từ các nguồn cung khác trong đó có Việt Nam.

Chính phủ Trung Quốc đang thảo luận để đưa ra các chính sách kinh doanh thuận lợi và cung cấp các gói kích cầu để khuyến khích chi tiêu của người tiêu dùng. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ tôm tại thị trường Trung Quốc. xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc dự kiến vẫn tăng trưởng mạnh trong các tháng tới.

Xuất khẩu tôm trong tháng 6 năm nay sang các thị trường chính dự kiến sẽ không biến động nhiều so với xu hướng của tháng 5 và phụ thuộc nhiều vào diễn biến nguồn cung tôm nguyên liệu.

Từ đầu tháng 5, thời tiết có chiều hướng bất lợi cho tôm nuôi, mưa đầu mùa sớm hơn mọi năm, ảnh hưởng đến sản lượng tôm, do vậy nguồn nguyên liệu tôm không được khả quan như 4 tháng đầu năm. Do vậy, vài tháng tới có khả năng nguyên liệu tôm sẽ thiếu hụt hơn. xuất khẩu tôm quý II cũng dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại so với quý I.