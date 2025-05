Không phải cao su, loại quả này giúp Cao su Thống Nhất (TNC) báo lãi tăng đột biến quý I/2025

CTCP Cao su Thống Nhất (HoSE: TNC) đã công bố báo cáo tóm tắt quý I/2025 với nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, kỳ này, Cao su Thống Nhất ghi nhận doanh thu thuần đạt 33,3 tỷ đồng, giảm hơn 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 16%. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước nhờ biên lợi nhuận gộp tăng từ 21% lên 36%.

Trong quý I, Cao su Thống Nhất lãi hoạt động tài chính 1,7 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ, toàn bộ là lãi tiền gửi ngân hàng và không ghi nhận chi phí tài chính. Trong khi đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt đạt 2,6 tỷ đồng và 2,44 tỷ đồng.

Trích BCTC quý I/2025 của Cao su Thống Nhất.

Kết quả, Cao su Thống Nhất báo lãi trước thuế 7,88 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Sau thuế, doanh nghiệp thu về gần 7 tỷ đồng. Giải trình về kết quả kinh doanh, Cao su Thống Nhất cho biết, nguyên nhân do trong quý đầu năm 2025, giá bán chuối tăng so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận từ việc sản xuất kinh doanh chuối tăng tương ứng hơn 3,5 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, doanh thu bán mủ cao su quý này ghi nhận 12,6 tỷ đồng, giảm 28%; doanh thu bán chuối 19,8 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với năm trước.

Tại ngày kết thúc quý I/2025, tổng tài sản của Cao su Thống Nhất ghi nhận 375,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và phần lớn là tài sản ngắn hạn, ở mức 215,6 tỷ đồng. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 156 tỷ đồng, tăng khoảng 5 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 50 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả giảm 15% so với đầu năm còn 28,2 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh nghiệp không có nợ vay.

Theo Nghị quyết HĐQT, ngày 7/5 vừa qua là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty. Thời gian cụ thể chưa được thông báo. Địa điểm tổ chức dự kiến tại CTCP Cao su Thống Nhất, p. Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 11 tỷ USD trong năm 2025

Hiệp hội Cao su Việt Nam nhận định, năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm thành công với ngành cao su Việt Nam, dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành sẽ đạt 11 - 11,2 tỷ USD, tăng trưởng 10% so với năm 2024.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh ngành cao su không ngừng tìm kiếm cơ hội để tăng trưởng bền vững, đặc biệt khi giá trị xuất khẩu đang có xu hướng tăng mạnh nhờ các yếu tố kinh tế quốc tế và các chính sách nội tại của Việt Nam.

Cây cao su thường được khai thác đến tháng 1 hàng năm và ngừng cạo mủ từ tháng 2 đến tháng 5 để thay lá, trước khi vào vụ khai thác mới. Do đó, sản lượng cao su chỉ có thể được bổ sung trở lại từ tháng 6/2025.

Các chuyên gia cho rằng, mặc dù sản lượng cao su tự nhiên tại các quốc gia sản xuất hàng đầu có xu hướng thu hẹp, nhưng nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là từ Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới.

Một yếu tố quan trọng giúp duy trì giá cao su ở mức cao là sự gia tăng nhu cầu cao su phục vụ cho ngành "sản xuất lốp xe" và các thiết bị công nghiệp. Các công ty cao su Việt Nam đang hưởng lợi từ xu hướng này, khi nhu cầu cao su toàn cầu tăng cao, góp phần đẩy giá cao su xuất khẩu tăng lên.

Ảnh minh họa.

Trong cập nhật triển vọng, MBS kỳ vọng sản lượng thu hoạch của Việt Nam tăng trong khi các nước sản xuất lớn khác giảm, cùng với giá bán cao, sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu cao su vẫn tăng trưởng tốt trong năm 2025.

MBS dự báo, giá cao su tự nhiên tiếp tục neo ở mức cao cho tới hết quý II/2025, sau đó giảm nhờ nguồn cung được bổ sung khi vào cao điểm thu hoạch, người trồng tăng cường khai thác khi được giá. Nhìn chung, cả năm 2025, dự báo giá cao su bình quân vẫn ở mức cao hơn khoảng 5 - 10% so với năm 2024.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá gồm nguồn cung thiếu hụt do hiện tượng La Nina ảnh hưởng đến các quốc gia sản xuất chính; nhu cầu sản xuất tăng sau khi Trung Quốc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Yếu tố khiến giảm giá gồm nhu cầu tiêu thụ giảm khi Mỹ tăng thuế suất lên ô tô nhập khẩu trì hoãn thực hiện quy định EUDR.