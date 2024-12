Nguyên tắc "5 rõ", Chủ tịch tỉnh Bình Định gửi gắm đến cán bộ

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các cấp, quán triệt tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá” và 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân.

Bình Định luôn nằm trong top giải ngân vốn đầu tư công, dẫn đầu cả nước

Theo UBND tỉnh Bình Định, tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước thực hiện năm 2024 đạt 7,78% (chỉ tiêu giao 7,5 - 8%). Xếp thứ 26/63 địa phương trong cả nước; đứng thứ 6/14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; xếp thứ 2/5 địa phương tiểu vùng Trung Trung bộ.

Đến nay, trong 21 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Trong 11 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 1 chỉ tiêu không đạt là thu hút dự án mới, tỉnh giao 100 dự án tuy nhiên qua rà soát có khoảng 80 dự án.

Đối với 11 huyện, thị, thành phố, chỉ có 2 địa phương đạt 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, gồm thị xã Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn. Tuy nhiên, cơ bản các địa phương đều đạt và vượt ở các chỉ tiêu kinh tế quan trọng.

Sản xuất công nghiệp là điểm sáng trong bức tranh kinh tế trong năm 2024, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 2024 tăng từ 7 - 7,7%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.615 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 23,2% so với năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đôn đốc, đẩy nhanh. Bình Định luôn nằm trong top 10 tỉnh thành giải ngân dẫn đầu của cả nước. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 26/11/2024 là 6.951,6 tỷ đồng, đạt 88,38% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định.

Nổi bật là hoạt động thương mại dịch vụ và du lịch diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách. Ước cả năm 2024, ngành du lịch Bình Định đón được 9,2 triệu lượt khách, vượt 67% kế hoạch năm; doanh thu du lịch ước đạt 25.500 tỷ đồng, vượt 37,8% kế hoạch năm.

Các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và công tác giảm nghèo được thực hiện đạt kết quả. Hoạt động chính quyền các cấp đảm bảo, công tác cải cách hành chính được nâng cao. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, quá trình phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của tỉnh này, có rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ khó khăn trong những tháng đầu năm cho đến ổn định và tăng trưởng và đạt đích là cả năm 2024, GRDP tăng 7,78%.

Kết quả này, thể hiện sự đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, tạo đà và dư địa phát triển cho năm 2025.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.615 tỷ đồng, thì số thu trừ tiền sử dụng đất và thu tiền đất một lần là 7.727 tỷ đồng cũng là mức cao so với các năm trước. Tổng thu ngân sách thực hiện được giúp tỉnh tính toán, cân đối được cho bài toán chi đầu tư và chi ngân sách thường xuyên và chi đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở, ngành tổ chức tổng kết đánh giá nhiệm vụ, mục tiêu năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định.

Một kết quả đáng khích lệ nữa là an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được triển khai tốt, đảm bảo cuộc sống cho người nghèo, người yếu thế. Thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực khi có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng thẳng thắn nhìn nhận, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn chậm, có tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm. Một số lĩnh vực quản lý chưa chặt chẽ. Một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt, thiếu quyết tâm đột phá. Một số chỉ tiêu chưa đạt cũng cần rút kinh nghiệm để thực hiện trong năm tới.

Chuẩn bị bước vào giai đoạn đột phá, vươn mình của tỉnh Bình Định

Về nhiệm vụ năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Bình Định quyết tâm đạt mức tăng trưởng GRDP từ 7,6-8,5%, song phấn đấu đạt trên 8,5%. Khi giao kế hoạch chỉ tiêu năm 2025 phải giao ở mức thấp là 8,5%. Các địa phương khi điều hành cũng phải phấn đấu đạt ở mức cao.

Ông Phạm Anh Tuấn lưu ý, quá trình xem xét, giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, địa phương phải lượng hoá cụ thể từng chỉ tiêu và sẽ thực hiện giao chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất cho các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.

Và muốn đạt kết quả tăng trưởng cao, từng ngành, lĩnh vực, địa phương phải bắt tay vào việc ngay từ đầu năm. Thông qua kết quả thực hiện, tỉnh sẽ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ với cấp huyện và huyện sẽ đánh giá cấp xã.

Các sở, ngành địa phương phải chuẩn bị, đề xuất các nhiệm vụ tạo đột phá, chuyển mình của tỉnh trong 10 năm tới theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Một góc đô thị phát triển tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân.

"Hiện, tỉnh đang chuẩn bị triển khai rất nhiều dự án quan trọng, tạo đà tăng trưởng nhanh, bên cạnh đó là các định hướng lớn mang tính đột phá được nêu rõ, từng địa phương phải chỉ ra được những nhiệm vụ mang tính đột phá để tạo dư địa cho giai đoạn tới tăng trưởng. Các địa phương cũng có trách nhiệm rất lớn trong việc giải phóng mặt bằng, ổn định tình hình dân cư ở địa bàn triển khai dự án", ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu.

Về nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, đây là công việc rất hệ trọng, nặng nhất là ở khối chính quyền. Dù khó khăn, ảnh hưởng nhưng vẫn phải làm đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, các sở, ngành, địa phương tập trung chuyển đổi số sâu rộng đến các lĩnh vực và đến người dân; tập trung chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục tập trung cho công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xóa nhà tạm. Riêng xóa nhà tạm, tập trung hỗ trợ cho những địa phương còn nhiều nhà đơn sơ, dột nát.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị đảm bảo, chu đáo các điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng các cấp và dịp lễ, Tết sắp đến cũng như các sự kiện kỷ niệm lớn năm 2025, đặc biệt sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các cấp quán triệt tinh thần "làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá" và 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả", để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Từng sở, ngành, địa phương chủ động lên kế hoạch triển khai trên tinh thần nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá để tạo sự khác biệt, vươn mình, chuyển mình của cả hệ thống.

Tập trung giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp một cách khoa học, hợp lý, thực hiện nghiêm Luật Dân chủ cơ sở, đạo đức công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, chống hành vi nhũng nhiễu tiêu cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, hệ thống các cơ quan các cấp đồng tâm, hợp lực triển khai cụ thể các công việc, với tinh thần quyết tâm cao nhất, để hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu ở mức cao đề ra và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho giai đoạn tiếp theo - giai đoạn đột phá, vươn mình của tỉnh Bình Định.

Giảm tỷ lệ đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai Năm 2025, tỉnh Bình Định phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt từ 7,6 - 8,5%, và nỗ lực thực hiện đạt mức cao chỉ tiêu này để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 5 năm (2020-2025) của tỉnh, sẽ đạt mức trên 7% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Ngoài các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, năm 2025, UBND tỉnh đưa thêm 2 chỉ tiêu mới giao cho các ngành, địa phương đó là chỉ tiêu giảm tỷ lệ đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai phát sinh mới đạt 70% và chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 85%. Qua đó, nâng tổng số chỉ tiêu UBND tỉnh giao, là 13 chỉ tiêu.