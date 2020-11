Nhà đầu tư ồ ạt mở mới tài khoản chứng khoán trong tháng 10, cao nhất trong vòng 6 tháng

Lũy kế 10 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 290 nghìn tài khoản, nhiều hơn 100 nghìn tài khoản so với cả năm 2019 (gần 189 nghìn tài khoản).

Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 10, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 36.451 tài khoản, tăng hơn 5.000 tài khoản so với tháng trước đó.

Trong đó, số lượng nhà đầu tư cá nhân mở mới trong tháng 10 là 36.346 và 105 tài khoản mở mới từ các tổ chức. Đây cũng là số lượng tài khoản mở mới kỷ lục của nhà đầu tư trong nước kể từ tháng 4/2020 tới nay, thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, các nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 290 nghìn tài khoản, nhiều hơn 100 nghìn tài khoản so với cả năm 2019 (gần 189 nghìn tài khoản). Trong đó, số lượng tài khoản mở mới kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát (từ tháng 3 tới nay) lên tới 261 nghìn tài khoản.

Sự nhập cuộc của các nhà đầu tư mới, hay còn gọi là "nhà đầu tư F0" đã góp phần quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh từ vùng 650 điểm vào cuối tháng 3 và hiện đã lên sát 940 điểm.

Việc nhà đầu tư nội ồ ạt mở tài khoản chứng khoán thời gian gần đây đến từ việc các kênh đầu tư ngoài chứng khoán đang trở nên kém hấp dẫn như (1) Lãi suất huy động giảm xuống mức thấp; (2) Giá vàng giao động quanh mức cao so với lịch sử và chênh lệch khá lớn so với vàng thế giới; (3) Kênh bất động sản thanh khoản suy yếu do dịch Covid-19 và (4) Kênh trái phiếu doanh nghiệp bị siết lại vì Nghị định 81 có hiệu lực vào đầu tháng 9.

Việc nhà đầu tư "ồ ạt" mở tài khoản đã góp phần giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ trong bối cảnh khối ngoại không ngừng bán ròng. Tính riêng trong tháng 10, khối ngoại đã bán ròng 7.500 tỷ đồng trên HoSE và giá trị bán ròng từ đầu năm tới nay lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu từ VSD, trong tháng 10 vừa qua, số lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài mở mới là 325, con số cao nhất kể từ đầu năm tới nay. Việc khối ngoại gia tăng mở tài khoản có thể đến từ việc Việt Nam dần cho phép các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài nhập cảnh cũng như mở lại một số đường bay quốc tế.

Tính chung trong tháng 10, toàn thị trường có thêm 36.776 tài khoản chứng khoán được mở mới. Lũy kế tới hết tháng 10/2020, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt 2,67 triệu tài khoản, tương đương 2,8% dân số Việt Nam.