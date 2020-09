Nhà vườn Hậu Giang phấn khởi khi mít Thái tăng giá gấp 3 lần

Tại Hậu Giang, trong những ngày qua, nhà vườn trồng mít Thái vô cùng phấn khởi khi giá mít liên tục tăng, có thời điểm lên đến gần 70.000 đồng/kg.

Hiện, mít Thái loại I, có trọng lượng từ 8kg/trái trở lên được thương lái thu mua tại vườn với giá 65.000 - 68.000 đồng/kg, loại II, dưới 8kg/trái có giá từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, bình quân tăng hơn 25.000 đồng/kg, so với thời điểm cuối tháng 8 vừa qua, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây khoảng 3 tháng và cao hơn 15.000 đồng/kg so với giá mít đỉnh điểm năm ngoái.

Mít Thái được thu mua với giá cao khiến nhà vườn phấn khởi.

Các thương lái thu mua mít cho biết, do mít Thái mới vào vụ thu hoạch trái nên sản lượng khá ít trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nên giá bán liên tục tăng.

Mít Thái dễ trồng, phát triển nhanh và cho năng suất cao. Mít trồng khoảng 1,5 năm đã có thu hoạch. Hiện, tỉnh Hậu Giang có gần 6.600 ha mít Thái, trong đó diện tích thu hoạch hơn 3.600 ha, ước năng suất đạt 23 tấn/ha./.