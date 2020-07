Nhận loạt cảnh báo an ninh mới, Anh muốn loại Huawei khỏi dự án 5G ngay trong năm nay

Tờ Daily Telegraph của Anh hôm 4/7 đưa tin Vương quốc Anh có thể sẽ loại Huawei khỏi dự án phủ sóng mạng 5G thế hệ mới ngay trong năm nay.

Anh muốn loại Huawei khỏi dự án mạng viễn thông thế hệ mới 5G ngay trong năm nay

Theo nguồn tin đăng trên tờ Daily Telegraph, Thủ tướng Boris Johnson dự kiến sẽ xem xét việc loại bỏ công nghệ viễn thông 5G của công ty Trung Quốc Huawei trong dự án cơ sở hạ tầng mạng 5G của Anh ngay trong năm nay.

Động thái được thực hiện trong bối cảnh Trung tâm an ninh mạng quốc gia Vương quốc Anh GCHQ đưa ra hàng loạt cảnh báo về an ninh mới với các công ty công nghệ Trung Quốc. Trong đó, một báo cáo của cơ quan điều tra gián điệp này đã chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Huawei có thể sẽ buộc Huawei sử dụng các công nghệ không đáng tin cậy, gây ra những rủi ro đáng quan ngại về an ninh mạng.

“Các lệnh trừng phạt (của chính quyền Tổng thống Trump) đã gây tác động nghiêm trọng với Huawei, làm thay đổi đáng kể các cảnh báo của GCHQ” - Trung tâm an ninh mạng quốc gia Vương quốc Anh cho hay.

Trước đó, ông Boris cũng chịu sức ép của hàng loạt quan chức cấp cao về việc ngừng sử dụng thiết bị Huawei trong cơ sở hạ tầng mạng 5G vào cuối năm nay; đồng thời tăng tốc độ thay thế các công nghệ Huawei hiện có trong mạng lưới viễn thông.

Theo phát nguôn viên của Thủ tướng Boris Johnson, các quan chức cấp cao của Anh sẽ sớm hoàn tất việc đánh giá lại tác động của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ với công ty công nghệ Trung Quốc Huawei.

Hồi cuối tháng 6, để phản ứng với các lệnh trừng phạt này, Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) đã yêu cầu các nhà khai thác mạng viễn thông Anh bao gồm tập đoàn Vodafone và Britain’s BT Group dự trữ đầy đủ nguồn cung thiết bị cơ sở hạ tầng từ tất cả các nhà sản xuất bao gồm Huawei. Các quan chức NCSC cho rằng biện pháp mạnh tay từ Mỹ có thể tác động xấu đến khả năng cung ứng của Huawei, qua đó ảnh hưởng đến các nhà mạng viễn thông đang phụ thuộc vào nguồn cung từ gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc.

Đầu năm nay, Thủ tướng Anh đã cho phép Huawei tham gia cung cấp 35% thiết bị cơ sở hạ tầng mạng không cốt lõi của mạng lưới 5G thế hệ mới bất chấp áp lực từ Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Huawei sẽ được cấp phép cung cấp các thiết bị không gây mối đe dọa an ninh như ăng-ten, trạm thu phát sóng…cho Anh.

Nhưng bất ngờ, đến cuối tháng 5 vừa qua, một nguồn tin thân cận của Daily Telegraph cho hay Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đổi ý. Ông Boris yêu cầu các quan chức xem xét kế hoạch cắt giảm sự tham gia của gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng mạng di động 5G của Anh xuống 0% vào năm 2023. Vị Thủ tướng dự kiến sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ 5G Trung Quốc như một sự thiện chí nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Anh hoàn tất quá trình Brexit ly khai Liên minh Châu Âu.

“Các quan chức đã được yêu cầu đưa ra kế hoạch nhằm làm giảm sự tham gia của Huawei trong cơ sở mạng viễn thông 5G Trung Quốc càng nhanh càng tốt” - một nguồn tin cho biết.

Cùng với Anh, ngày càng nhiều chính phủ trên thế giới cũng tuyên bố "cấm cửa" Huawei do những quan ngại an ninh mà chính phủ Mỹ cảnh báo lâu nay. Singapore là quốc gia mới nhất tuyên bố chọn Nokia và Ericsson để hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng mạng di động 5G thế hệ mới bất chấp mức giá rẻ tương đối từ Huawei. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 6 cũng liệt kê hàng loạt quốc gia khác chỉ cho phép các nhà cung cấp viễn thông tin cậy không bao gồm Huawei tham gia vào cơ sở hạ tầng mạng 5G, bao gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Estonia, Romania, Latvia và Hy Lạp…