NHCSXH Khánh Hòa: Tổng dư nợ các chương trình chính sách trên 4.297 tỷ đồng

Ngày 11/4, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì buổi làm việc với các thành viên về kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024.

Đại diện lãnh đạo NHCSXH Khánh Hòa cho biết, về hoạt động tín dụng đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn đạt trên 4.305 tỷ đồng, tăng trên 67,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương trên 3.701 tỷ đồng, tăng trên 28 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 85,97%; Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trên 604,1 tỷ đồng, tăng trên 38, 3 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 14,03%.

Lãnh đạo NHCSXH Khánh Hòa cho biết thêm, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/3/2024 đạt trên 4.297 tỷ đồng/114.810 khách hàng dư nợ, tăng trên 67,1 tỷ đồng.

Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Công Tâm

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách, quy định điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện từng chính sách tín dụng hỗ trợ vay vốn ưu đãi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và tiếp tục tham mưu bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt cho vay theo quyết định 22/2023/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; người lao động tạo việc làm, ổn định sinh kế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh. Ông đề nghị các thành viên tiếp tục thực hiện tốt hoạt động ủy thác, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc tổ chức hoạt động giao dịch xã. Đồng thời tuyên truyền cho các hộ dân được tiếp cận kịp thời các chính sách tín dụng của Nhà nước.