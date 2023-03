Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HoSE: BTP) công bố giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế có sự chênh lệch lớn trước và sau kiểm toán năm 2022.

Theo văn bản, tổng lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HoSE: BTP) trong báo cáo tài chính 2022 lần lượt là 87,5 tỷ đồng và 77,6 tỷ đồng. Sau kiểm toán, mức lãi trước thuế hụt mất hơn 9 tỷ đồng, còn hơn 78,2 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng mất gần 7 tỷ đồng, còn 70,7 tỷ đồng.

Nhiệt điện Bà Rịa cho biết nguyên nhân chính là do: Quyết toán tiền lương năm 2022 chênh lệch tăng thêm hơn 10 tỷ đồng so với số tạm hạch toán trước kiểm toán. Bên cạnh đó cũng phải điều chỉnh lại chi phí đóng bảo hiểm xã hội 2021 do nộp thừa hơn 2,5 tỷ đồng, và bổ sung 1,6 tỷ đồng cho chi phí bảo hiểm xã hội 2022.

Năm 2022, Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận lợi nhuận thấp nhất trong gần 10 năm trở lại đây

Được biết trước đó, trong báo cáo tài chính quý IV, Nhiệt điện Bà Rịa, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đột ngột giảm mạnh từ hơn 85 tỷ đồng xuống lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và luỹ kế cả năm

Công ty cho biết trong quý IV/2022, lợi nhuận sản xuất điện (bao gồm chi phí lãi vay) của quý năm nay lỗ gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt lãi hơn 69 tỷ đồng là do nhu cầu huy động của hệ thống, sản lượng điện sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ. Năm 2022 và năm 2021, giá điện các tháng được tính theo doanh thu tạm tính, sau khi có giá điện chính thức thì Công ty mới quyết toán lại doanh thu. Tháng 8/2022 có quyết định sẽ quyết toán giá điện vào quý III/2022 mà trong khi tháng 8/2021 lại quyết toán vào quý IV/2021 nên doanh thu điện quý năm nay giảm dẫn đến lợi nhuận trong quý có sự chênh lệch.

Luỹ kế cả năm 2022, Nhiệt điện Bà Rịa mới chỉ thực hiện được 54% kế hoạch doanh thu nhưng đã "vượt đích" kế hoạch lợi nhuận.

Giá đóng cửa cổ phiếu BTP

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2023 cổ phiếu BTP rơi vào trạng thái đi xuống. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/03, giá cổ phiếu BTP đang ở mức 12.900 đồng/ cổ phiếu (giảm hơn 9,7% so với hồi đầu năm - 14.300 đồng/ cổ phiếu).