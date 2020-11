Nhiều “tỷ phú” trắng tay sau một đêm lũ dữ

Hoàn lưu bão số 9 cộng với mưa lũ lớn đã làm cho nhiều vật nuôi, cây trồng của các trang trại, gia trại ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trôi theo lũ dữ.

Tài sản trôi theo con nước

Những ngày qua cùng với nhiều tỉnh ở miền Trung chống chọi với bão lũ, Nghệ An một trong những địa phương cũng ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão số 9. Tại Nghệ An, từ ngày 28-31/10 đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to, gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Anh Điệp thất thần bên đàn gà chết sạch vì lũ.

Huyện nghèo Thanh Chương là địa phương hứng chịu hậu quả nặng nề nhất tỉnh. Sau khi lũ rút, chúng tôi trở lại Thanh Chương, chứng kiến nơi đây vẫn còn in rõ "đường đi" của nước lũ.

Khắp các thôn xóm, bản làng tiêu điều xác xơ, hàng ngàn con gia súc, gia cầm, tài sản nằm dạt cạnh mép sông suối, lẫn trong bùn lầy. Nhiều công trình đường giao thông, công cộng… đã bị lũ nhấn chìm gây hư hỏng nặng. Có thể nói, đây là trận lũ lịch sử mà người dân huyện này phải gánh chịu trong hàng chục năm qua.

Đàn gà hơn 13.000 con của anh Điệp chết chỉ sau một đêm lũ lên.

Anh Nguyễn Duy Điệp (28 tuổi, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang bần thần đứng trong góc vườn nhặt nhạnh những con gà chết để gom lại đi chôn. Người đàn ông này mấy ngày trước khi lũ ập tới vẫn mơ về một cái Tết ấm no nhờ đàn gà hơn 13.000 con của mình.

Nhưng chỉ trong một đêm, đàn gà gia sản của anh đã bị lũ nhấn chìm chết sạch. Nhìn đàn gà nằm chết ngổn ngang, anh Điệp chỉ biết ôm mặt khóc.

Anh Điệp kể, đêm khuya 29/10, lũ ập vào trang trại chăn nuôi gà của gia đình. Lúc này anh gọi người thân đến giúp đỡ nhưng gia đình ít người, hàng xóm ai cũng mải lo chạy lũ, nên anh không cứu được đàn gà.

“Em phải cố gắng cả đêm để cứu chúng nhưng do bị ướt hết rồi nên lần lượt gà chết rũ xuống nền nhà. Giờ thì trắng tay thật rồi anh ạ. Không còn một cái gì nữa hết. Đàn gà này em cũng phải vay mượn ngân hàng để nuôi, mong năm nay Tết được đủ no ấm, nhưng nào ngờ…”, anh Điệp buồn bã nói.

Lũ quét sạch tài sản của dân.

Anh Điệp bảo, gà chết sạch rồi, chỉ mong ngân hàng cho giãn nợ.

Được biết, đầu năm 2020, anh Nguyễn Duy Diệp mua 13.000 gà giống về nuôi. Anh tận dụng đất trống trong trang trại nuôi thêm 5.000 con cá chim và một số loại cá khác.

“Gà em nuôi nay được 2,5 kg mỗi con, dự kiến ít tuần nữa sẽ xuất bán. Nhưng rồi một đêm lũ vừa qua đã cướp sạch đi của gia đình em rồi”, anh Điệp rầu rĩ.

“Đêm hôm đó cứu được 5.000 con gà đưa lên chỗ cao hơn, nhưng sáng ra thì thấy nước ngập băng hết và gà chết sạch. Còn mấy cái hồ em thả 5.000 con cá chim (cá được 1,5kg/1con) và hàng ngàn con cá chép gáy cũng trôi theo con nước hết. Nhìn cảnh tượng lúc đó em ngất luôn, em không trụ nổi. Mong muốn của em lúc này là các ngân hàng, các công ty đầu tư cho em giãn nợ một thời gian”, Điệp chia sẻ.

Anh Phan Duy Mạnh là người trong đêm lũ đến giúp đỡ anh Điệp chia sẻ: “Tối 29/10, tôi và Điệp ra chuồng gà kiểm tra một vòng như thường lệ. Thấy mưa lớn, tôi ngủ lại trang trại để phòng trường hợp bất trắc. Khi mưa to, lũ lên nhanh quá hai anh em ra cứu gà nhưng không kịp”.

Chỉ mong ngân hàng giãn nợ

Cùng chung cảnh ngộ là trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiền, xóm Đồng Hòa xã Thanh Hòa, có 3.000 con gà thịt cũng bị cuốn theo lũ, thiệt hại khoảng trên 300 triệu đồng. Một số cây ăn quả bị hư hại nặng…

Anh Hiền cho biết, để có được thành quả của ngày hôm nay, anh đã mất ròng rã gần 4 năm trời tu sửa, hồi sinh vùng “đất chết” trở thành một trang trại khang trang. Việc chăn nuôi bắt đầu phát triển thì gặp mưa lũ.

“Thành quả làm việc cật lực trong 4 năm qua, sau đúng chỉ một đêm đã bị cuốn trôi hết tất cả. Giờ thì nợ vẫn chồng nợ…”, anh Hiền buồn rầu nói.

Bên cạnh thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản do lũ cũng rất nặng nề.

Cũng như anh Điệp, anh Hiền, gia đình anh Nguyễn Duy Hữu, 5 xã Thanh Mỹ - là một trong những hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng chăn, gối nệm, bàn ghế giường tủ... Đợt lũ vừa qua, chỉ trong một đêm, nước lũ lên nhanh, gia đình anh không kịp trở tay nên toàn bộ đồ đạc, hàng hóa bị ngập nước và bị cuốn trôi.

"Tài sản của gia đình chúng tôi ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng nay đã bị trôi gần hết và một số đồ đạc trong gia đình bị hư hỏng hoàn toàn…" - anh Hữu nói.

Đàn gà hơn 10.000 con của gia đình ông Nhàn chết sạch chỉ trong một đêm lũ lên.

Hôm nay nước lũ đã rút, anh Nguyễn Đình Nhàn (trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tranh thủ dọn dẹp chuồng trại. Tại đây số gà chết vẫn còn nằm ngổn ngang quanh chuồng trại.

Trang trại của anh Nhàn lớn nhất nhì trong vùng, chỉ sau một trận lũ, người đàn ông này lại rơi vào cảnh trắng tay. Hơn 10.000 con gà đến ngày xuất chuồng chết sạch chỉ sau khoảng 1 giờ.

Anh Nhàn chia sẻ: “Đáng lẽ hôm nay bắt đầu xuất bán rồi, nhưng giờ gà chết sạch, xót xa lắm. Nhưng thiên tai bất khả kháng mà, tránh sao được. Nhìn nhiều nơi nhà cửa tan hoang, người chết thì mình vẫn còn may mắn. Còn người là còn của, mong mọi chuyện nhanh qua để làm lại”.

