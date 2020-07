Anh mới đây tuyên bố sẽ cấm cửa Huawei khỏi mạng 5G, một bước ngoặt đáng kể có thể đưa quan hệ Anh - Trung Quốc diễn biến xấu đi.

Hôm 14/7, Anh chính thức ra quyết định với Huawei

Phát biểu tại Quốc hội Anh, Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden tuyên bố các nhà khai thác mạng Anh Quốc sẽ buộc phải ngừng mua thiết bị viễn thông di động từ Huawei kể từ cuối năm nay. Chính phủ cũng sẽ yêu cầu các nhà mạng loại thiết bị Huawei khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông vào năm 2027. Điều này đi ngược lại quyết định hồi tháng 1 của Anh về việc cho Huawei tham gia cung cấp 35% thiết bị cơ sở hạ tầng mạng không cốt lõi của mạng lưới 5G như ăng-ten, trạm thu phát sóng….



Quyết định mới nhất được đưa ra sau quá trình đánh giá, kết luận của Hội đồng Bảo an Quốc gia Anh về việc liệu lệnh trừng phạt mới đây từ Mỹ có khiến Huawei phải sử dụng các công nghệ chứa rủi ro bảo mật 5G hay không.

Động thái được thực hiện trong bối cảnh Trung tâm an ninh mạng quốc gia Vương quốc Anh GCHQ mới đây đưa ra hàng loạt cảnh báo an ninh với các công ty công nghệ Trung Quốc. Trong đó, một báo cáo của cơ quan điều tra gián điệp này đã chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Huawei có thể sẽ buộc Huawei sử dụng các công nghệ không đáng tin cậy, gây ra những rủi ro đáng quan ngại về an ninh mạng.

Bộ trưởng Dowden cho hay động thái này sẽ trì hoãn việc triển khai phủ sóng mạng di động 5G của Anh, nhưng giúp hạn chế tối đa rủi ro an ninh mạng quốc gia. Trước đó, các nhà mạng nước Anh đã cảnh báo lệnh cấm Huawei như vậy có thể tiêu tốn khoảng 2 tỷ bảng Anh (2,5 tỷ USD) do chi phí thay thế thiết bị mạng và sự chênh lệch giá đáng kể giữa thiết bị Huawei với các nhà cung cấp khác như Samsung, Nokia, Ericsson…

“Đây không phải một quyết định dễ dàng, nhưng nó là quyết định đúng đắn với cơ sở mạng viễn thông của Anh quốc, để đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh kinh tế hiện tại cũng như trong dài hạn” - ông Dowden tuyên bố trước các nhà lập pháp.

Động thái mới nhất của Anh được xem là cú đòn giáng mạnh mẽ vào gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. Chỉ cách đây không lâu, Huawei đã quyết định rót 1 tỷ Bảng để đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu và sản xuất chip khổng lồ tại Cambridgeshire.

Ông Ed Brewster, người phát ngôn của Huawei tại Vương quốc Anh nhấn mạnh: “Quyết định đáng thất vọng này là tin xấu với bất kỳ người dùng smartphone nào ở Anh quốc. Huawei kêu gọi chính phủ xem xét lại động thái mới đây”.

Nhiều nhà quan sát nhận định việc Anh cấm cửa Huawei có thể khiến Trung Quốc nổi giận. Mối quan hệ giữa London và Bắc Kinh vốn đã nóng lên từ vài tháng qua sau vụ bùng phát dịch Covid-18 cũng như căng thẳng về dự luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt với Hồng Kông - thuộc địa cũ của Anh.

Dù vậy, đây sẽ là sợi dây kết nối quan hệ Anh - Mỹ thêm phần khăng khít. Suốt nhiều tháng qua, chính quyền Thủ tướng Donald Trump đã liên tục thúc giục các đồng minh trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn bao gồm Úc, New Zealand, Canada, Anh chặn Huawei khỏi mạng viễn thông 5G. Phía Washington viện dẫn hàng loạt rủi ro an ninh quốc gia và nguy cơ gián điệp để thuyết phục các đồng minh “mạnh tay” với Huawei.

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới. Khi căng thẳng Mỹ - Trung lan sang mặt trận công nghệ, Huawei nhanh chóng bị cuốn vào tâm bão. Hồi tháng 5/2019, hãng bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen, cấm các doanh nghiệp Mỹ làm ăn nếu chưa được cấp giấy phép đặc biệt. Từ đó đến nay, những đòn giáng mạnh mẽ từ Washington đã gây áp lực nặng nề cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Huawei.

Hôm 14/7, Huawei tung báo cáo tăng trưởng doanh thu 6 tháng đầu năm cho thấy doanh thu tăng chậm nhất trong vòng 7 năm do tác động từ đại dịch Covid-19 và lệnh trừng phạt của Mỹ. Cụ thể, tổng doanh thu quý I-II của Huawei đạt 454 tỷ NDT (64,23 tỷ USD), tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối thủ Huawei lên tiếng

Ericsson và Nokia là hai đối thủ lớn nhất của Huawei trên thị trường thiết vị viễn thông

Động thái mới nhất của chính phủ Anh sẽ tác động đáng kể đến các nhà khai thác mạng Anh, vốn phụ thuộc nhiều vào linh kiện giá rẻ từ Huawei. Hồi tuần trước, hai nhà mạng hàng đầu Anh quốc là Vodafone và BT đã cảnh báo sẽ mất ít nhất 5 năm cho quá trình thay thế linh kiện viễn thông Huawei bằng một nhà cung cấp khác để tránh những gián đoạn nghiêm trọng với người dùng.Nhưng chính phủ đã cho họ thời gian lên tới 7 năm, từ năm 2020-2027 để loại thiết bị Huawei khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông.

Theo nhà mạng BT, đánh giá sơ bộ cho thấy công ty có thể tốn khoảng 500 triệu bảng Anh để thay thế thiết bị Huawei khỏi mạng di động 5G. Còn phát ngôn viên của Vodafone thì bày tỏ sự thất vọng, cảnh báo rằng quyết định của chính phủ sẽ làm chậm trễ tiến độ phủ sóng 5G quốc gia, nhưng cam kết hoàn toàn tuân thủ các hướng dẫn từ London.

Về phía các đối thủ của Huawei ở Châu Âu là nhà cung cấp thiết bị viễn thông Ericsson và Nokia, họ cho biết sẵn sàng hỗ trợ các nhà mạng Anh quốc trong việc thay thế thiết bị viễn thông Huawei.

Phát ngôn của Ericsson cho hay: “Ericsson nắm giữ công nghệ, kinh nghiệm và chuỗi cung ứng có năng lực để giúp các nhà mạng Anh thực hiện điều này. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nhà mạng Anh để đáp ứng thời gian, không gây gián đoạn cho khách hàng”.

Cormac Whelan, Giám đốc điều hành Nokia tại Anh cũng tuyên bố: “Chúng tôi có đủ khả năng và chuyên môn để thay thế các thiết bị Huawei trong mạng viễn thông Anh đảm bảo quy mô và tốc độ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ thực hiện các quyết định của chính phủ Anh với tác động tối thiểu đến người dùng mạng viễn thông”.