Nhóm các tổ chức tín dụng đối diện với áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp 42,9 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối 2025

Tính đến cuối tháng 4/2025, toàn thị trường có gần 1,27 triệu tỷ đồng TPDN đang lưu hành, tăng nhẹ +2,3% so với tháng trước, sau 4 tháng giảm liên tiếp.

Đà tăng trở lại này chủ yếu nhờ hoạt động phát hành mới diễn biến sôi động hơn, với tổng giá trị đạt 46,9 nghìn tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với tháng 3/2024, trong khi khối lượng TPDN đáo hạn lại giảm mạnh (-56% so với tháng trước và -76% so với cùng kỳ).

Xét theo loại hình phát hành, giá trị TPDN riêng lẻ đang lưu hành bật tăng trở lại, đạt hơn 1.110 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 4/2025, tăng +2,2% so với cuối tháng 3/2025 và tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo 87,6% toàn thị trường.

Trong khi đó, dù chỉ chiếm 12,4% tổng giá trị lưu hành, tương đương 156,6 nghìn tỷ đồng, trái phiếu phát hành ra công chúng vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể +3,2% so với tháng trước và +25% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc mở rộng quy mô phát hành TPDN công chúng trong giai đoạn 4 tháng đầu năm 2025.

Tổng giá trị phát hành TPDN tháng 4/2025 đạt 46,9 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với tháng trước và 2,4 lần so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu từ nhóm Ngân hàng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, khối lượng phát hành TPDN đạt gần 69,7 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh +44% YoY. Nhiều TCPH đã hoàn tất nghĩa vụ công bố Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán theo Thông tư 76/2024/TT-BTC (hiệu lực từ 25/12/2024) đối với phát hành TPDN riêng lẻ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Trong tháng 4/2025, lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 42,1 nghìn tỷ đồng, chiếm đến 89,8% tổng phát hành mới trong tháng, tăng gấp 21 lần so với tháng trước và +119% YoY.

Ngược lại, phát hành TPDN ra công chúng sụt giảm mạnh (-68,4% so với tháng trước), chỉ đạt 4,8 nghìn tỷ đồng với toàn bộ giá trị phát hành đến từ CTG (4.000 tỷ đồng) và KLB (800 tỷ đồng).

Lũy kế 4T2025, phát hành TPDN riêng lẻ đạt gần 44,1 nghìn tỷ đồng, tăng +28% so với cùng kỳ, trong khi phát hành công chúng tăng mạnh hơn (+80% YoY), phần lớn được thực hiện trong quý 1.

Xét theo ngành, Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị phát hành mới trong tháng 4, với tổng giá trị huy động qua phát hành riêng lẻ và công chúng đạt 33 nghìn tỷ đồng, chiếm đến 70,4% tổng lượng phát hành toàn thị trường, tăng +182% MoM và +254% YoY. Nổi bật là TCB (13,5 nghìn tỷ đồng), CTG (6,5 nghìn tỷ đồng), MSB (4 nghìn tỷ đồng).

Lãi suất coupon bình quân trong tháng giảm xuống còn khoảng 5,5%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức 7%/năm ghi nhận trong tháng 3. Lũy kế 4T2025, các TCTD đã huy động gần 50 nghìn tỷ đồng qua kênh TPDN, tăng mạnh +247% so với cùng kỳ năm 2024, điều này phản ánh nhu cầu bổ sung vốn trung dài hạn để đáp ứng kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm nay.

Đáng chú ý, một số TCPH như TCO và F88 đã bắt đầu thực hiện xếp hạng tín nhiệm, cho thấy tín hiệu thích ứng với quy định mới. Lũy kế 4T2025, phát hành TPDN riêng lẻ tăng +28% so với cùng kỳ, trong khi phát hành công chúng ghi nhận mức tăng đột biến (+80% so với cùng kỳ), phần lớn được thực hiện trong quý 1.

Mua lại trước hạn: Trong tháng 4/2025, tổng giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt gần 12,2 nghìn tỷ đồng, tăng +41,6% MoM nhưng giảm - 34,8% YoY. Hoạt động mua lại tập trung chủ yếu ở Ngân hàng và Bất động sản. Cụ thể, giá trị mua lại của Bất động sản cao gấp 3 lần tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng giá trị mua lại trước hạn toàn thị trường giảm -17% YoY, chủ yếu ghi nhận ở Ngân hàng.

Tại thị trường thứ cấp, dữ liệu cập nhật đến ngày 15/5 trên hệ thống FiinPro-X cho thấy, các TCPH dự kiến đã thanh toán tổng cộng 42,2 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi TPDN từ đầu năm 2025 đến nay, trong đó riêng 15 ngày đầu tháng 5 dự báo 6,1 nghìn tỷ đồng được chi trả.

Dòng tiền dự kiến phải thanh toán từ trái phiếu (bao gồm cả gốc và lãi) trong tháng 5 ước đạt khoảng 17,3 nghìn tỷ đồng, tiếp tục tăng lên mức hơn 20,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 6, nâng tổng nghĩa vụ thanh toán của quý 2/2025 lên khoảng 47,5 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 4/2025, thị trường không ghi nhận thêm trường hợp chậm trả gốc lãi mới nào.

Về Dòng tiền thanh toán, các TCPH dự kiến đã thanh toán 42,2 nghìn tỷ đồng gốc và lãi TPDN từ đầu năm 2025 đến nay. Dòng tiền thanh toán ước tính trong quý 2/2025 là khoảng 47,5 nghìn tỷ đồng và thị trường không ghi nhận thêm trường hợp chậm trả mới nào trong tháng 4.

Áp lực thanh toán gốc trái phiếu tại nhóm phi ngân hàng trong tháng 6/2025 dự báo sẽ giảm đáng kể so với tháng trước, cụ thể:

Trong tháng 6/2025, tổng GT gốc TPDN đến hạn thanh toán của nhóm phi Ngân hàng ước đạt 7,3 nghìn tỷ đồng, giảm -33,6% so với mức 11 nghìn tỷ đồng của tháng 5, nhưng tăng mạnh +54% so với tháng 4 (4,7 nghìn tỷ đồng).

Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 5,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tháng 6, tương đương 61,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường trong tháng.

Con số này cũng tăng gấp đôi so với ước tính đáo hạn của ngành trong tháng 5. Một số TCPH đáng chú ý có trái phiếu đáo hạn trong kỳ gồm: Saigon Glory (1,1 nghìn tỷ đồng), Signo Land (1 nghìn tỷ đồng), NLG (660 tỷ đồng).

Ngân hàng dự kiến sẽ có 2,4 nghìn tỷ đồng gốc TPDN sẽ đến hạn thanh toán tháng vào 6/2025 và chủ yếu thuộc về Ngân hàng Phương Đông (OCB) với giá trị đáo hạn đạt 1,6 nghìn tỷ đồng.

Áp lực thật sự của nhóm các Tổ chức tín dụng sẽ đến vào 6 tháng cuối năm 2025, với tổng giá trị đáo hạn TPDN ước tính khoảng 42,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng nợ gốc TPDN đến hạn thanh toán ở nhóm Phi ngân hàng trong 8 tháng còn lại của năm 2025 (tính từ tháng 5 – tháng 12/2025) rơi vào khoảng 126,4 nghìn tỷ đồng, trong đó Bất động sản đạt khoảng 79,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 63% tổng giá trị đáo hạn TPDN nhóm Phi ngân hàng).

Dòng tiền thanh toán lãi trái phiếu của nhóm Phi Ngân hàng trong tháng 6/2025 ước đạt hơn 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng +36% so với tháng 5/2025 và là đỉnh của quý 2/2025.

Bất động sản tiếp tục là nhóm ngành chiếm tỷ trọng cao, chiếm 31,7% tổng giá trị lãi phải trả toàn thị trường.

Ngoài ra, ngành Du lịch và giải trí, Dịch vụ tài chính cũng ghi nhận dòng tiền trả lãi đáng kể trong tháng, lần lượt chiếm 9,9% và 6% trong tổng giá trị lãi phải trả dự kiến toàn thị trường.

Trong 8 tháng còn lại của năm 2025, tổng giá trị lãi trái phiếu dự kiến đến hạn thanh toán của nhóm phi ngân hàng khoảng 45,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó Bất động sản chiếm hơn một nửa (53%) giá trị đáo hạn của nhóm.

Tại thị trường thứ cấp, trong tháng 4/2025, giao dịch TPDN trên thị trường thứ cấp ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ, với tổng giá trị đạt khoảng 105 nghìn tỷ đồng, bình quân 5,3 nghìn tỷ đồng/ngày. So với tháng trước, GTGD giảm -13%, tuy nhiên vẫn tăng mạnh +41,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét theo ngành, trái phiếu Ngân hàng và Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, đóng góp 78% tổng GTGD trong tháng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn từ 1 đến 3 năm.

Đáng chú ý, giao dịch trái phiếu thuộc ngành Dịch vụ tài chính ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng +95,2% so với tháng trước và +232% so với cùng kỳ.

Một số mã trái phiếu có thanh khoản tích cực như: SGJ12304 (Sài Gòn Capital); HCV12402 (Home Credit Việt Nam); ORS12304 (Chứng khoán Tiên Phong).