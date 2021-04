Những điều cần biết đi máy bay dịp 30/4 - 1/5

Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại sân bay vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cục Hàng không khuyến cáo hành khách chủ động sử dụng các hình thức tự làm thủ tục đa dạng, và đến máy sân bay sớm hơn 2 giờ để làm thủ tục.

Nếu khách hàng mua vé máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines có thể Check in trực tuyến mọi nơi qua website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines từ 24 tiếng đến 60' trước giờ khởi hành từ 7 sân bay nội địa bao gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Vinh, Vân Đồn.

Hành khách không có hành lý tới thẳng cửa an ninh. Auto check-in (làm thủ tục tự động): Sau khi mua vé online thành công, màn hình xác nhận sẽ hiển thị ô thông tin mời dịch vụ Auto check-in, hoặc khách hàng có thể quay trở lại ứng dụng, vào mục đặt chỗ của bạn và chọn tính năng Auto check-in.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.

Hoặc hành khách có thết làm thủ tục thông quá Telephone check-in: hình thức làm thủ tục phù hợp với các hành khách muốn tiết kiệm thời gian, hay không thông thạo hoặc không có điều kiện làm thủ tục trực tuyến, áp dụng với các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh.

Với hình thức này, hành khách chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6265 hoạt động từ 8h00 đến 20h00 hằng ngày, với cước phí 5.000 VND/phút, thời gian làm thủ tục từ 12 tiếng đến 2 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay. Tổng đài viên hỗ trợ khách xác nhận lịch trình và tư vấn về tình trạng chuyến bay, cùng các thủ tục hàng không cần thiết, nhận số ghế ngồi trên máy bay.

Khách sẽ nhận thẻ lên máy bay điện tử qua địa chỉ email hoặc nhận thẻ giấy lên máy bay và ký gửi hành lý tại Quầy gửi hành lý - Ga đi quốc nội. In-town check in (làm thủ tục ngoài sân bay): Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này.

Dịch vụ làm thủ tục ngoài sân bay sẽ hỗ trợ hành khách thực hiện các thủ tục bay, lựa chọn ghế ngồi như ý muốn, ký gửi hành lý, nhận thẻ lên máy bay và thẻ hành lý ngay tại các cơ sở giao dịch ở trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng.

Kiosk check-in: Các quầy tự làm thủ tục đặt ở 6 sân bay nội địa bao gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Vinh, (các sân bay nội địa khác đang được tiếp tục mở rộng trong tương lai) và quốc tế.

Hành khách không có hành lý kí gửi có thể sử dụng các máy kiosk để tự chọn ghế ngồi, tự in thẻ lên máy bay, và đi thẳng đến cửa kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay. Các thao tác này có thể được hoàn thành trong khoảng 2 phút. Đối với khách có hành lý ký gửi có thể làm thủ tục gửi hành lý tại các quầy Gửi hành lý (Drop bag) đã được bố trí. Thời gian check in từ 24 tiếng đến 45 phút trước giờ khởi hành.

Hành khách chủ động đến sân bay sớm.

Cũng theo Cục hàng không Việt Nam khuyến cáo, theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GTVT, hành khách phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế trước khi lên máy bay. Mọi thông tin cung cấp phải đảm bảo chính xác, trung thực, tránh trường hợp sai sót, có thể dẫn đến chậm trễ hành trình.

Việc khai báo y tế có thể thực hiện trong vòng 24h so với giờ khởi hành, tại đường link https://tokhaiyte.vn/, https://kekhaiyte.vn/, hoặc ứng dụng di động. Nhân viên phục vụ tại quầy làm thủ tục và nhân viên kiểm tra an ninh của nhà chức trách sẽ kiểm tra kết quả QR code màn hình hoặc bản in kết quả khai báo y tế online của khách trước khi lên máy bay. Khách chưa khai báo y tế trực tuyến sẽ không được làm thủ tục hàng không và thủ tục kiểm tra an ninh.

Để bảo đảm thời gian, quý khách vui lòng có mặt tại sân bay sớm hơn 3 giờ so với giờ khởi hành để hoàn tất các thủ tục check-in, gửi hành lý nếu có, và nhanh chóng ra cửa kiểm tra an ninh. Hiện nay tình hình ùn tắc tại khu vực soi chiếu an ninh tại các sân bay xảy ra tại một số khung giờ nhất định, gây khó khăn trong việc di chuyển và ra tàu bay đúng giờ của hành khách.

Do vậy, các cảng hàng không đã huy động và tăng cường nhân viên hướng dẫn hành khách về các thủ tục khai báo y tế, các thủ tục kiểm tra an ninh trước mỗi chuyến bay, bổ sung các biển bảng chỉ dẫn đề nghị khách không để các vật phẩm nguy hiểm, kim loại trong người; chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục an ninh soi chiếu theo quy định.