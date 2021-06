Những dự án nào được Qũy Đầu tư Phát triển Quảng Nam “bơm” hàng chục tỷ đồng?

Ngày 9/6, ông Nguyễn Tiên Thạch - Giám đốc Qũy Đầu tư Phát triển (Qũy) tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những năm qua Qũy đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho vay triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng ưu tiên vẫn là giáo dục, y tế…

"Bơm" vốn cho doanh nghiệp vay làm dự án



Theo đó, năm 2020 Qũy ký quyết định cho vay 8 dự án với tổng hạn mức cho vay 233 tỷ đồng, gồm dự án ĐTXD nhà ở Khu dân cư Trường Đồng (16 tỷ đồng); dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế tại phường An Phú, Tam Kỳ (30 tỷ đồng); dự án ĐTXD nhà ở Khu phố chợ Khâm Đức (30 tỷ đồng); dự án Hệ thống Trường chất lượng cao Sky-line (Sky-line Hill, giai đoạn 1) tại phường Điện Dương, Điện Bàn (50 tỷ đồng); dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Nam tại huyện Phú Ninh (26 tỷ đồng); dự án Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (60 tỷ đồng); dự án Điện mặt trời trên mái nhà tại Đồi Trà Quân, xã Tam Xuân 1, Núi Thành (11 tỷ đồng); dự án Điện mặt trời mái nhà tại lô 5B, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Núi Thành (10 tỷ đồng).

Trong năm 2020, Qũy Đầu tư Phát triển Quảng Nam đã ký quyết định cho vay 8 dự án với tổng hạn mức cho vay 233 tỷ đồng - Ảnh Trương Hồng

Trong tổng số 233 tỷ đồng, đã giải ngân trong năm là 162,595 tỷ đồng, riêng trong năm 2020 đã thu hồi nợ đạt 50,884 đồng (gồm nợ gốc 29,086 tỷ đồng và nợ lãi 21,798 tỷ đồng). Số Hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến hết năm 2020 là 22 hợp đồng với tổng hạn mức cho vay 690,096 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 409 tỷ đồng (đạt 116,8% kế hoạch; đạt 124,8%/vốn chủ sở hữu 327,628 tỷ đồng), tỷ lệ nợ xấu 1,6%.

Dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế tại phường An Phú, Tam Kỳ cũng vay vốn từ Qũy Đầu tư Phát triển Quảng Nam - Ảnh Trương Hồng

"Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các dự án giáo dục dừng hoạt động trong thời gian dài, không phát sinh nguồn thu nên gặp khó khăn trong việc trả nợ.

Trong đó, dự án Trường Mầm non tư thục Hoa Mai do Công ty TNHH MTV 379 Quảng Nam làm chủ đầu tư dự kiến quá hạn nợ vay tổng số tiền 1,051 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2020. Do không có khả năng trả nợ, chủ đầu tư đã chủ động gửi văn bản đề nghị Quỹ thực hiện thủ tục xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Quỹ đang triển khai thực hiện các thủ tục xử lý thu hồi nợ theo quy định…", ông Thạch báo cáo.

Liên kết với doanh nghiệp làm công cụ để huy động nguồn vốn

Cũng theo Qũy Đầu tư Phát triển tỉnh Quảng Nam, thực hiện chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, Quỹ đã hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ phần vốn góp của Quỹ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam trong quý I/2020, giá trị vốn góp của Quỹ đã bán thành công thông qua đấu giá 46,262 tỷ đồng; tổng lợi nhuận Quỹ thu về từ hoạt động bán đấu giá và cổ tức các năm là 26,562 tỷ đồng.

Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam đã hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ phần vốn góp của Quỹ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam trong quý I/2020 - Ảnh Trương Hồng

"Như vậy, trong 9 năm qua ngoài việc sử dụng Công ty là công cụ để huy động nguồn vốn Ngân hàng thế giới nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Quỹ; thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh và tiếp quản, tiếp tục khai thác vận hành hệ thống xe buýt là tài sản đảm bảo thu hồi nợ của Quỹ.

Việc góp vốn của Quỹ đảm bảo hiệu quả tài chính, cụ thể số tiền góp vốn 32 tỷ đồng (năm 2011 góp 16 tỷ, năm 2017 góp thêm 16 tỷ). Số tiền thu về 58,562 tỷ đồng (gồm lợi nhuận trả bằng tiền 12,3 tỷ đồng, lợi nhuận trả bằng cổ tức 8 tỷ đồng, bán cổ phần thoái vốn sau khi trừ phần vốn góp bằng cổ tức 38,262 tỷ đồng)…", báo cáo nhấn mạnh.

Qũy Đầu tư Phát triển tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, ngoài các nguồn cho vay ra, Qũy còn nhận ủy thác nguồn Quỹ Phát triển đất, trong năm 2020, Quỹ ký hợp đồng ứng vốn 2 dự án với hạn mức ứng vốn 27,53 tỷ đồng, gồm dự án BT, GPMB xây dựng các công trình phát triển KT - XH năm 2020 (UBND huyện Đông Giang) 4,53 tỷ đồng và dự án BT, GPMB và đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Bà Rén, xã Quế Xuân 1, Quế Sơn 23 tỷ đồng.

Trong đó, công tác thu hồi vốn ứng đã thanh lý 4 hợp đồng ứng vốn, thu hồi nợ gốc 101,184 tỷ đồng, thu phí ứng vốn 1,151 tỷ đồng.

Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam thông tin về dự án Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện cũng vay từ Qũy 60 tỷ đồng để thực hiện dự án - Ảnh Trương Hồng

Cũng theo Qũy, hiện tại có 4 dự án nợ quá hạn với tổng nợ quá hạn 30,41 tỷ đồng, gồm dự án Bồi thường Hỗ trợ và TĐC Khu dân cư và Tái định cư Nam Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước); dự án BT, GPMB và ĐTXD Khu Thương mại – Dịch vụ & dân cư Đông Cầu Chìm, huyện Duy Xuyên; dự án BT, GPMB , HT TĐC và thi công XD công trình KDC và bố trí tái định cư thôn 3, xã Hương An, Quế Sơn và dự án BT GPMB Khu dân cư Sân vận động huyện Nam Giang.

"Nhìn chung, năm 2020, bộ máy điều hành Quỹ tập trung nổ lực nhằm tháo gỡ khó khăn trên các mặt hoạt động của Quỹ. Như vậy, đến cuối năm 2020 công tác cho vay, giải ngân nguồn vốn Quỹ Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, dư nợ tín dụng cuối năm đạt 409 tỷ đồng (mức dư nợ cao nhất từ năm 2017 đến nay).

Đa số các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Quỹ đạt và vượt trên 110% so với kế hoạch, như cho vay, giải ngân, dư nợ tín dụng. Đặc biệt các chỉ tiêu doanh thu, chênh lệch thu chi tăng vượt bậc do nguồn thu từ công tác góp vốn…", báo cáo nêu rõ.

Ngoài những kết quả đạt được, thời gian tới Qũy Đầu tư Phát triển Quảng Nam còn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục báo cáo HĐND tỉnh mở rộng lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo hướng đa dang hóa lĩnh vực để giảm thiểu rủi ro, nhưng phải bám sát định hướng lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, ưu tiên đầu tư, cho vay các lĩnh vực như cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải; tái định cư, sắp xếp lại dân cư; khu phố chợ gắn với với việc tạo lập các khu tái định cư để phát triển quỹ đất tạo nguồn thu ngân sách; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; năng lượng sạch; xã hội hóa lĩnh vực y tế - giáo dục; đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, cơ sở vật chất các cơ sở y tế công lập, y tế cộng đồng, nhất là tuyến cơ sở; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp phụ trợ, sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên khá…

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam được UBND tỉnh thành lập tại quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 26/5/2009, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2009 và được sắp xếp, kiện toàn tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nhận quản lý ủy thác hoạt động và nguồn vốn các Quỹ: Phát triển đất, Hỗ trợ ngư dân, Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và các Quỹ khác do UBND tỉnh thành lập;và là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa phương thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.