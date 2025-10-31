Những lưu ý quan trọng khi mua, bán bạc ngày 31/10: Tăng mạnh, giá bạc Phú Quý vượt 51 triệu đồng/kg, dự báo mới bất ngờ

Giá bạc tăng mạnh, bạc Phú Quý vượt mốc 51 triệu đồng/kg, dự báo mới bất ngờ

Giá bạc hôm nay 31/10 ghi nhận trên thị trường thế giới, tại thời điểm 06 giờ 15 phút sáng, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 49,039 USD/oune, tăng 1,214 USD/oune so với phiên sáng 30/10.

Tới thời điểm 7h sáng, giá bạc giao ngay giữ đà tăng mạnh lên mức 49,19 USD/ounce, tăng 1,23 USD/ounce so với phiên hôm qua. Trước đó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 47,96 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.290.000 – 1.295.000 đồng/ounce.

Ở trong nước, tại thời điểm sáng sớm 05 giờ 30 phút sáng 31/10, bạc Phú Quý niêm yết giá bạc tại mốc 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 14.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 30/10.

Tuy nhiên tại thời điểm 9h sáng 31/10, giá bạc Phú Quý tăng vọt lên 1.878.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.936.000 đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh 55.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 30/10.

Bạc Phú Quý loại 1kg, sáng 30/10 niêm yết giá mua vào ở mức 50,079 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 51,626 triệu đồng/kg, tăng so với hôm qua là 800.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 827.000 đồng/kg.

Trong khi giá bạc hôm nay tại Sacombank, thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ tăng nhẹ, niêm yết mua vào ở mức 1,875 triệu đồng/lượng và bán ra 1,923 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày trước đó, thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc niêm yết tại mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.609.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc niêm yết tại mức 1.581.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra).

Theo nhà phân tích Ghiles Guezout tại FXStreet, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cùng kỳ vọng nới lỏng tiền tệ đã khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của vàng và bạc - những tài sản không sinh lời nhưng an toàn

Trên phương diện kỹ thuật, chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco cho biết, bạc kỳ hạn tháng 12 đang tiến gần ngưỡng kháng cự mạnh 48,5 - 49 USD/ounce, với mục tiêu vượt mốc 50 USD/ounce trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, các vùng hỗ trợ quan trọng được xác định tại 46,9 USD/ounce và 45,5 USD/ounce - nếu bị xuyên thủng có thể kích hoạt áp lực bán mạnh.

Công ty nghiên cứu Metals Focus (Anh) cũng đưa ra dự báo rất tích cực với bạc, cho rằng giá có thể tăng lên 60 USD/ounce trong năm 2026, với mức trung bình khoảng 57 USD/ounce.

Tuy nhiên, dù kỳ vọng cao, các chuyên gia nhận định vàng sẽ vượt trội hơn bạc trong nửa cuối năm 2026. Ban đầu, tỷ lệ vàng/bạc có thể giảm khi bạc tăng mạnh hơn, nhưng xu hướng này được cho là sẽ đảo ngược sau đó.

Nguyên nhân đến từ khả năng giá đồng hạ nhiệt, nhu cầu bạc công nghiệp giảm, lượng hàng tồn từ châu Á chuyển về London, hoặc nhu cầu bạc vật chất ở Ấn Độ giảm.