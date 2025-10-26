Giá bạc hôm nay 26/10: Tăng trở lại, giá bạc Phú Quý lập tức "đắt lên"

Giá bạc hôm nay 26/10: Tăng trở lại, bạc Phú Quý lên giá ra sao?

Giá bạc hôm nay 26/10 ghi nhận giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á thời điểm 6h30 giao dịch ở mức 48,58 USD/ounce, tăng nhẹ 0,17% so với phiên liền trước. Quy đổi ra tiền Việt, bạc giao ngay đang được giao dịch quanh mức 1.278.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.284.000 đồng/ounce (bán ra), tương đương hơn 41 triệu đồng/kg.

Nguồn Tradingeconomics.

Ở trong nước, sáng 26/10, thị trường kim loại quý ghi nhận giá bạc tăng nhẹ ở cả hai chiều mua và bán. Bạc Phú Quý niêm yết ở mức 1.861.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.919.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.



Giá bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg hiện đạt 49,63 triệu đồng mua vào và 51,17 triệu đồng bán ra. Mức chênh lệch giữa hai chiều giao dịch thu hẹp, phản ánh sự ổn định tương đối của cung – cầu kim loại quý trong nước.

Giá bạc tại Sacombank, thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ niêm yết mua vào sáng sớm hôm nay 26/10 giữ nguyên ở mức như ngày hôm trước là 1,881 triệu đồng/lượng và bán ra 1,929 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó, thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ giảm 34.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại các địa điểm giao dịch lớn ở Hà Nội và TP.HCM, giá bạc trong nước duy trì đà tăng ổn định. Tại Hà Nội, bạc 99.9 có giá 1.588.000 đồng/lượng mua vào và 1.618.000 đồng/lượng bán ra; trong khi ở TP.HCM, mức giá tương ứng là 1.590.000 – 1.624.000 đồng/lượng. Với bạc 99.99, thị trường giao dịch quanh ngưỡng 1.596.000 – 1.628.000 đồng/lượng, tương đương khoảng 43 triệu đồng/kg.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, khoảng cách giữa giá bạc giao ngay và hợp đồng tương lai đang dần thu hẹp, cho thấy thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn biến động mạnh. Ông cho biết giá bạc giao ngay hiện chỉ cao hơn giá hợp đồng tương lai khoảng 0,25 USD/ounce – mức chênh lệch nhỏ nhất trong nhiều tuần qua.

Theo giới phân tích, thị trường bạc đang trong giai đoạn củng cố sau chuỗi điều chỉnh mạnh. Mốc 50 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng – nếu vượt qua, xu hướng tăng trung hạn của bạc có thể được xác nhận. Ngược lại, nếu giá tiếp tục dao động quanh vùng 47–48 USD/ounce, kịch bản giằng co sẽ kéo dài thêm vài tuần tới.

Mới đây, Bộ Tài chính Đức thông báo cho biết, việc phát hành các đồng xu bạc mới hiện không khả thi, do giá bạc tăng mạnh khiến giá trị kim loại của các đồng xu mệnh giá 20 euro và 25 euro cao hơn đáng kể so với mệnh giá.

Các chuyên gia nhận định “cơn sốt bạc” đã khiến việc phát hành những đồng xu này không còn mang lại lợi nhuận, thậm chí gây thiệt hại cho ngân sách liên bang.

Giá bạc đã tăng khoảng 60% kể từ đầu năm 2025 - mức tăng tuy không mạnh bằng vàng nhưng vẫn đáng kể. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cả bạc và vàng đều được coi là tài sản an toàn, khiến giá hai kim loại quý này leo thang. Cơn sốt kim loại quý thu hút không chỉ người tiết kiệm và nhà đầu tư, mà còn lôi kéo cả giới đầu cơ.