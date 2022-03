Nông nghiệp BAF khánh thành trang trại nuôi heo quy mô 5.000 con tại Phú Yên

Ngày 04/03/2022, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động trang trại chăn nuôi heo, qui mô 5000 con heo nái theo mô hình hiện đại tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Trang trại chăn nuôi đặt tại xã Ea Trol, Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, có diện tích lên đến 14 ha với mục tiêu chăn nuôi và cung ứng heo giống chất lượng cao. Trang trại tại Phú Yên được xây dựng theo mô hình công nghệ hiện đại, được chuyển giao từ các tập đoàn lớn nhất tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á như: AP, Cristal, GSI, Pigtek, Big Dutchman…

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam được thành lập từ năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi heo và tập trung phát triển mô hình kinh doanh chiến lược theo chuỗi 3F là Feed – Farm – Food; xây dựng hoàn chỉnh quy trình khép kín từ con Giống – Thức ăn – Hệ thống trang trại đến Nhà máy chế biến thịt thành phẩm.

Mục tiêu và giá trị cao nhất mà BAF hướng đến là nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam bằng việc cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn ngon, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Lễ cắt băng khánh thành trang trại.

Sự kiện Khánh thành trang trại chăn nuôi heo nái BAF Phú Yên có quy mô lớn tại khu vực miền Trung Việt Nam là lời khẳng định mạnh mẽ định hướng phát triển, những cam kết và quyết tâm của công ty BAF Việt Nam trong lĩnh vực chăn nuôi.

Mục tiêu của BAF đến năm 2025, sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ 35 - 40 trang trại trên toàn quốc, sản lượng tổng đàn heo nái đạt 65.000 heo nái sinh sản, 2.500.000 heo thịt thương phẩm bán ra thị trường thông qua các kênh, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo sạch, thơm ngon, an toàn cho người tiêu dùng.

Dự kiến đến năm 2030, tổng đàn nái đạt 200.000 heo nái sinh sản, 6.000.000 heo thịt thương phẩm, mở rộng gần 100 trang trại và BAF Việt Nam phấn đấu trở thành Top 3 công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm tại Việt nam.

Bà Bùi Hương Giang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt nam cho biết, dự án đi vào hoạt động là minh chứng cụ thể cho việc Công ty BaF theo đuổi ngành chăn nuôi theo mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tạo chuỗi giá trị gia tăng từ con giống tốt đến chất lượng đầu ra thịt, đảm bảo thịt thơm ngon, sạch, an toàn cho sức khoẻ của người tiêu dùng.

"Khi triển khai xây dựng dự án này, chúng tôi chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường bằng cách đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cao của Bộ tài nguyên môi trường và có hệ thống xử lý tuần hoàn, tái sử dụng nước, đảm bảo tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như chủ động nguồn nước cho hoạt động sản xuất chăn nuôi về lâu dài. Dự án đi vào hoạt động cũng tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương, góp phần an sinh xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân'', bà Hương Giang nhấn mạnh.

Trang trại chăn nuôi heo nái BAF Phú Yên có quy mô lớn tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Mới đây, BAF cũng vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu dự kiến 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu thuần với hoạt động kinh doanh nông sản chiếm tỷ trọng lớn nhất là 4.000 tỷ đồng, tiếp theo là hoạt động chăn nuôi 1.272 tỷ đồng, còn lại sản xuất thức ăn chăn nuôi là 678 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động chăn nuôi đem lại lợi nhuận cao nhất với chỉ tiêu đề ra là 294 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 73%; hoạt động kinh doanh nông sản và sản xuất thức ăn chăn nuôi dự kiến mang về lợi nhuận lần lượt là 64 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.