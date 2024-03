Nước Thủ Dầu Một (TDM): Dự trình lợi nhuận giảm 29%, lên kế hoạch đầu tư dự án 365 tỷ đồng

CTCP Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội sẽ được diễn ra vào ngày 28/3/2024 tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trong năm 2024, Nước Thủ Dầu Một trình cổ đông thông qua kế hoạch năm với doanh thu đạt 519,8 tỷ đồng, đạt 79% so với thực hiện năm 2023. Trong đó: doanh thu sản xuất nước là 496,8 tỷ đồng, doanh thu tài chính là 22,6 tỷ đồng, doanh thu khách là 379,2 triệu đồng, lần lượt tăng 5%, giảm 72% và 99% so với thực hiện năm 2023.



Doanh thu hoạt động tài chính trên dự thảo giảm so với năm 2023 là do năm 2023, Nước Thủ Dầu Một nhận được cổ tức của CTCP - Tổng Công ty nước - môi trường Bình Dương (Biwase; HoSE: BWE) được chia bằng cổ phiếu. Ngoài ra, doanh thu khác giảm do năm 2023, Nước Thủ Dầu Một thực hiện nhượng vật tư phần 2.400m DN1600 của dự án nước thô DN1600 Dĩ An cho CTCP Xây lắp - Điện Biwase (Biwelco).



Trong năm 2023, Nước Thủ Dầu Một nhận được gần 94 tỷ đồng cổ tức của Biwase. Ảnh: BCTC.

Với kế hoạch trên, Nước Thủ Dầu Một dự trình mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 214,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 32% so với thực hiện năm 2023.

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2024, Nước Thủ Dầu Một cho biết, doanh nghiệp này phấn đấu đạt mức tối thiểu bằng mức cổ tức năm 2023, tương ứng 14%.

Trong năm 2024, Nước Thủ Dầu Một lên kế hoạch dự kiến tiếp tục thi công hoàn thiện truyến ống DN1600 Dĩ An và cơ bản hoàn thành tuyến ống trước ngày 30/4/2024.

Đáng chú ý tại dự thảo, Nước Thủ Dầu Một hé lộ sẽ chuẩn bị hồ sơ pháp lý (để hoàn thiện hồ sơ vay vốn JICA, ADB) đầu tư tuyến ống nước thô D1500 có tổng giá trị đồng tư tuyến ống khoảng 365 tỷ đồng. Dự kiến, dự án được thực hiện vào cuối năm 2024.

Ngày 6/3/2024, Nước Thủ Dầu Một báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể, Nước Thủ Dầu Một đã chào bán thành công 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động là gần 300 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, Nước Thủ Dầu Một sẽ sử dụng 143 tỷ đồng để mua cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW), hơn 54 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) và 35 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần CTCP Cấp nước Gia Tân.

Ngoài ra, một phần được sử dụng để trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (93,8tỷ đồng) và một phần nợ vay gốc đến hạn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam (9 tỷ đồng).

Về cổ tức năm 2023, Nước Thủ Dầu Một đã chốt quyền chi cổ tức vào ngày 29/12/2023 và dự kiến chi cổ tức vào ngày 15/5/2024. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra là 14%, tương ứng 1.400 đồng/cp.

Phiên sáng ngày 7/3, cổ phiếu TDM niêm yết ở mức 43.500 đồng/cp.