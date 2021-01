Nuôi gà thả rông, không tốn công chuồng trại, lại kiếm tiền tỷ mỗi năm

Phong trào nuôi gà ta thả đồi phát triển mạnh ở những vùng đồi núi các địa phương tỉnh Bình Định, một phương thức chăn nuôi sinh lãi gấp nhiều lần so với nuôi gà nhốt chuồng.

Nuôi gà thả đồi đơn giản, chi phí đầu tư thấp

Là hướng đi mới trong chăn nuôi gia cầm ở vùng miền núi tỉnh Bình Định, mô hình nuôi gà ta thả đồi không chỉ tiết kiệm chi phí, lãi cao, chất lượng thịt gà lại thơm ngon.

Vốn người dân quê biển ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) lên làm ăn trên đất núi (thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân), ban đầu ông Mai Văn Rõ thuê 4ha đất khô cằn, sỏi đá nằm lưng chừng đồi Gò Loi trồng rừng kết hợp chăn nuôi tổng hợp.

Tích góp, ông mua dần những diện tích đất của người dân địa phương, khi hợp đồng thuê đất hết hạn thì ông cũng đã sở hữu được 8h đất đồi.

Ông Rõ cho biết, so với nuôi nhốt trong chuồng trại thì nuôi gà thả đồi đơn giản, chi phí đầu tư thấp hơn nuôi nhốt. Đàn gà được thả rông có thời gian đi tìm thức ăn ở các gò đất, gốc cây nên giảm một phần chi phí thức ăn.



Ngoài ra, sức đề kháng của gà cũng tốt, ít phát sinh dịch bệnh hơn gà nhốt chuồng vì vận động nhiều trong môi trường có nhiều cây xanh. Gà thả đồi ngoài có vóc dáng đẹp thì thịt gà chắc, dai và thơm ngon nên người tiêu dùng rất thích.

Nông dân Mai Văn Rõ, thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) bên đàn gà ta thả vườn của gia đình. Gia đình ông Rõ giàu lên với mô hình nuôi gà ta thả vườn, thả đồi...

Nhận thấy nuôi gà thả đồi khá hiệu quả, từ nuôi chỉ vài trăm con gà thả đồi, sau tăng lên 1.000 con, rồi đến vài nghìn con. Đến nay, ông Rõ đang sở hữu hàng chục dãy chuồng với đàn gà ta hơn 30.000 con.

"Nuôi gà thả đồi, thành hay bại phụ thuộc vào chọn giống gà tốt, đầu tư chăm sóc chu đáo. Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khi tôi tạo dựng được uy tín rồi, nhiều thương lái ở các tỉnh miền Trung tìm đến đặt mua gà với số lượng lớn", ông Rõ nói.

Thu nhập tiền tỷ

Theo nhẩm tính của ông Rõ, từ năm 2014 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình ông xuất bán hàng trăm tấn gà, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng.

Từ hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà ta thả đồi của ông Mai Văn Rõ, nhiều hộ ở huyện Hoài Ân cũng thu được kết quả khả quan.

Nông dân Đinh Quốc Hiệp (ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) là ví dụ điển hình. Năm 2014, ông Hiệp chỉ nuôi vài trăm con, giờ nuôi mỗi năm 2-3 lứa, mỗi lứa 2.000 con.

Mô hình nuôi gà ở huyện trung du Hoài Ân, Bình Định.

Hay bà Vương Thị Ty (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), từ thất bại do nuôi heo bị dịch tả lợn châu Phi đã chuyển qua nuôi gà ta thả đồi. Theo bà Ty, hiện gia đình bà có 2 trang trại nuôi gà, trong đó trang trại tại thôn An Thường 1 nuôi 500 con, trang trại tại thôn An Thường 2 nuôi 1.000 con.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết, tổng đàn gà ta nuôi thả đồi ở huyện Hoài Ân hiện có khoảng 400.000 con. Trong đó, có 56 hộ chăn nuôi quy mô từ 1.000 con trở lên. Phần lớn các hộ nuôi gà ta đều có thu nhập cao và khá ổn định.

Nhằm thúc đẩy phương thức chăn nuôi này phát triển theo hướng bền vững, năm 2020, huyện Hoài Ân đã hỗ trợ cho 30 hộ thực hiện mô hình nuôi gà ta thả vườn đồi, trong đó có 28 hộ được hỗ trợ 100% chi phí mua gà giống, 2 hộ khác được hỗ trợ 50% chi phí mua gà giống, 50% chi phí thức ăn và 50% chi phí mua chế phẩm sinh học, thuốc thú y.