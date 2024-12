Ông Lê Hải Đoàn đã mua thêm 2 triệu cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam (HoSE: VNS) để nâng sở hữu từ 6,01%, lên 8,96% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện ngày ngày 23/12/2024 nhằm mục đích đầu tư.

Như vậy, sau giao dịch, ông Lê Hải Đoàn và tổ chức có liên quan liên quan là CTCP Tập đoàn Hipt đã sở hữu 12,32% vốn điều lệ tại Vinasun. Công bố cho biết, ông Lê Hải Đoàn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là cổ đông lớn tại Tập đoàn Hipt.

CTCP Tập đoàn Hipt được thành lập năm 1994, tiền thân là Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Tin học, có địa chỉ tại số 152 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Người đại diện pháp luật ông Lê Hải Đoàn và đồng thời là Chủ tịch HĐQT. Công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực cung cấp giải pháp và dịch vụ hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nguồn: Vinasun.

Ở chiều ngược lại, trong phiên nngày 23/12, Tael Two Partners Ltd đã bán ra 2 triệu cổ phiếu VNS để giảm sở hữu từ 7,37% về 4,42% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Vinasun.

Lý do thay đổi sở hữu tổ chức này đưa ra là để cơ cấu danh mục đầu tư.

Tael Two Partners Ltd. là công ty quản lý đầu tư thành lập năm 2007, đặt trụ sở tại Singapore. Đây là tổ chức có liên quan đến bà Huỳnh Thanh Bình Minh – Thành viên HĐQT Vinasun đồng thời là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tael Two Partmers Ltd. tại Vinasun.

Diễn biến cổ phiếu VNS 6 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn.

Trong quý III/2024, doanh thu của Vinasun giảm 21% so với cùng kỳ năm 2023, còn 246,2 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế giảm 36,1%, còn 20,98 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 70,3% kế hoạch doanh thu; 74,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm tại Báo cáo tài chính quý III năm 2024, Vinasun cho biết, do doanh thu Công ty giảm 21% so với quý III/2023 còn 246,2 tỷ đồng, bên cạnh đó Công ty vẫn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thêm cho tài xế và đối tác.

Tại Báo cáo tài chính Quý III/2024, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VNS chỉ đạt 7% so với năm trước, tương ứng 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của VNS được kéo lại do mức tăng đột biến từ khoản Thu nhập khác, dẫn đến Lợi nhuận khác của Công ty tăng mạnh 236%, từ 8,1 tỷ đồng lên thành 19,2 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, các khoản Thu nhập khác của VNS bao gồm 24,9 tỷ đồng mang về từ thanh lý tài sản cố định; 17,8 tỷ đồng thu nhập từ quảng cáo trên taxi. Tổng cộng VNS thu về hơn 44 tỷ đồng từ nguồn này.