"Ông lớn" công nghệ FPT, CMC giới thiệu “lá chắn số” mới cho doanh nghiệp Việt tại Lễ ký Công ước Quốc tế

Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý đầu tiên của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Lương Cường cùng đại diện của hơn 190 quốc gia.

Sự kiện này cũng đánh dấu bước tiến mang tính lịch sử khi Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai ký kết Công ước toàn cầu đầu tiên về an ninh mạng, thể hiện vai trò chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và hợp tác quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng.

FPT trình diễn "lá chắn số"

FPT trình diễn “Lá chắn số” tại Lễ ký Công ước Hà Nội. Ảnh FPT

Tập đoàn FPT tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và Triển lãm quốc tế trong khuôn khổ sự kiện, đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng không gian số an toàn, tự chủ, bền vững và thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm bảo vệ an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

Chia sẻ về sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: “Tương lai của thế giới là tương lai số. Trí tuệ nhân tạo đang thực hiện nhiều công việc tốt hơn con người trong từng lĩnh vực cụ thể. Chúng ta sẽ sống, làm việc và giao tiếp trong không gian số, và khi đó, an toàn - an ninh mạng trở thành vấn đề sống còn của mọi tổ chức và quốc gia.

Công ước Hà Nội là bước ngoặt mang tính biểu tượng lớn, khi lần đầu tiên Liên Hợp Quốc ký kết một khung pháp lý toàn cầu ngay tại Việt Nam. Điều này thể hiện rằng Việt Nam không chỉ là người tham gia, mà là quốc gia kiến tạo và đề xuất các sáng kiến toàn cầu. FPT xác định bảo vệ an ninh mạng quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp công nghệ Việt”.

Cổ phiếu FPT tăng "bốc đầu", nhiều cổ phiếu công nghệ cũng "hồi sinh"

Ông Bình cũng khẳng định, mô hình công tư đồng kiến tạo chính là sức mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không số.

Tại Triển lãm trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội, FPT giới thiệu các giải pháp bảo mật ứng dụng AI đã được giải thưởng tại khu vực, góp phần cùng quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp kiến tạo không gian mạng an toàn, tự chủ và bền vững.

8 nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu được FPT giới thiệu tại Triển lãm gồm: QaiDora Vision và FPT Camera AI – Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; NightWolf SecureOne - Giải pháp An ninh mạng tinh gọn cho doanh nghiệp hiện đại; Dịch vụ Tư vấn An toàn thông tin; Dịch vụ Đánh giá & Kiểm thử An ninh; Dịch vụ Giám sát & Vận hành An ninh mạng; Dòng chip quản lý nguồn; AI trong chăm sóc sức khoẻ từ xa.

Trong đó, tiêu biểu là Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lựa chọn triển khai trong một số dự án quốc gia. Nền tảng này giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi công tác đảm bảo an ninh, an toàn công cộng từ bị động sang chủ động, dự báo và ngăn chặn rủi ro ngay từ đầu.

Hệ thống có thể phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn nhờ khả năng cảnh báo sớm bằng AI, phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực như ẩu đả, xâm nhập trái phép hay tình huống nguy hiểm, với tốc độ phản ứng nhanh hơn 3–5 lần so với giám sát thủ công, giúp lực lượng chức năng can thiệp kịp thời và giảm đáng kể các vụ việc nghiêm trọng tại khu vực giám sát.

Trong khi đó, tại Triển lãm, "ông lớn" công nghệ khác của Việt Nam - Tập đoàn CMC cũng giới thiệu hệ sinh thái an ninh mạng hợp nhất “Make in Vietnam” gồm hạ tầng – nền tảng – dịch vụ, hướng tới bảo vệ chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn quốc tế, vận hành ngay tại Việt Nam.

CMC giới thiệu hệ sinh thái an ninh mạng hợp nhất “Make in Vietnam”

Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu hệ sinh thái an ninh mạng hợp nhất “Make in Vietnam” gồm hạ tầng – nền tảng – dịch vụ. Ảnh CMC





Hệ sinh thái an ninh mạng CMC được xây dựng trên hạ tầng nội địa gồm CMC Cloud và CMC Data Center, kết nối trực tiếp với Trung tâm điều hành an ninh mạng CMC SOC 24/7, vận hành bởi đội ngũ chuyên gia đạt chứng chỉ quốc tế.

Lớp nền tảng là CMC Comprehensive Security Platform – CCSP– nền tảng hợp nhất cho giám sát, phân tích và phản ứng sự cố. Mô hình này giúp doanh nghiệp duy trì chu trình liên tục phát hiện – ứng phó – khôi phục – cải tiến, với các chỉ số đo lường rõ ràng (MTTA/MTTR), đảm bảo kiểm toán, tuân thủ và mở rộng linh hoạt.

Song song, CMC cung cấp trọn bộ dịch vụ theo vòng đời: đánh giá mức độ trưởng thành an ninh, tư vấn – thiết kế kiến trúc tích hợp tuân thủ ngay từ thiết kế (compliance-by-design), triển khai giải pháp, diễn tập định kỳ và kiểm thử xâm nhập đạt chuẩn CREST.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC: Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn trong chuyển đổi số và AI

Ở lớp đầu cuối, CMC Antivirus/EDR (CMDD) đạt chứng chỉ VB100; ở lớp tổ chức, CMC hỗ trợ đánh giá và vận hành tuân thủ theo ISO/IEC 27001, 27701, 27017, 27018, 22301, PCI-DSS… giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đạt chuẩn, giảm chi phí và đảm bảo vận hành an toàn.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược CMC cho biết: “Việc ký kết và triển khai Công ước sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược và hoạt động của các doanh nghiệp an ninh mạng, nhất là trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về bảo mật, điều tra và xử lý sự cố. Các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường năng lực hợp tác quốc tế, chủ động chia sẻ dữ liệu sự cố, tham gia vào các cơ chế cảnh báo sớm và hỗ trợ điều tra xuyên biên giới ”.

Về mô hình hợp tác, CMC ưu tiên mô hình SOC đồng vận hành: Đội ngũ CMC trực 24/7, còn đội CNTT của khách hàng làm chủ ca ngày, đồng thiết kế kịch bản ứng phó và nhận chuyển giao quy trình vận hành. Kết quả trong 90 ngày đầu: thời gian xác nhận cảnh báo trung bình (MTTA) rút xuống mức phút; thời gian khắc phục sự cố trung bình (MTTR) duy trì dưới ngưỡng mục tiêu cho các kịch bản phổ biến; phạm vi có thể bị tấn công giảm đáng kể nhờ chu kỳ khắc phục ngắn hạn sau mỗi đợt kiểm thử đỏ (red team).

Mô hình này đặc biệt phù hợp với ngân hàng/fintech, sản xuất – logistics (phân vùng IT/OT, giám sát thiết bị công nghiệp) và tập đoàn đa quốc gia vận hành đa đám mây.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC – Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh: “Sau Lễ ký Công ước Hà Nội, yêu cầu hợp tác – chuẩn hóa – ứng phó trở thành tiêu chuẩn chung.

CMC cam kết cùng Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đưa các chuẩn quốc tế vào vận hành ngay tại Việt Nam, với SOC đồng vận hành 24/7, kịch bản ứng phó tự động hóa và tuân thủ tích hợp từ thiết kế (compliance-by-design). Mục tiêu là bảo vệ dữ liệu – củng cố niềm tin số – thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển bền vững".

Công ước Hà Nội là lời khẳng định về quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc xóa bỏ “vùng an toàn” cho tội phạm mạng, thúc đẩy hợp tác tư pháp, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ điều tra giữa các quốc gia. Đối với Việt Nam, đây cũng là thời cơ để doanh nghiệp trong nước, như FPT và CMC, chứng minh năng lực làm chủ công nghệ và bảo vệ chủ quyền dữ liệu ngay trên lãnh thổ quốc gia.