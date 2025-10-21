Cổ phiếu FPT tăng "bốc đầu", nhiều cổ phiếu công nghệ cũng "hồi sinh"

Sau phiên bán tháo ngày 17/10 và đặc biệt là cú sốc ngày 20/10 khiến VN-Index "bốc hơi" gần 95 điểm, thị trường chứng khoán đã hồi phục mạnh hôm nay 21/10.

Theo đó, VN-Index tăng 27 điểm trở lại vùng 1.663,43 điểm. Đà tăng này có sự đóng góp lớn của nhóm VN30 khi tăng 45 điểm lên 1.915,9 điểm.

Cổ phiếu FPT tăng trần

Điểm sáng nổi bật trong phiên đến từ cổ phiếu FPT, khi mã này tăng kịch trần lên mốc 93.000 đồng/đơn vị sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tích cực. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu này tăng trần kể từ đáy thuế quan hồi trung tuần tháng 4.

Cổ phiếu FPT bật tăng sau công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025. Nguồn 24hmoney.

Theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và gần 18% so với cùng kỳ năm 2024.

FPT đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm 2025, tính đến hết quý III. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng trong năm tới, tương ứng mức tăng trưởng 20% và 21% so với ước tính thực hiện năm 2024.

Trước đó, FPT đã giảm 35% từ đỉnh qua đó rơi xuống 87.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong vòng 18 tháng. Cùng với đó là áp lực bán mạnh chưa từng thấy từ khối ngoại.

9 tháng đầu năm 2025, FPT lãi ròng hơn 6.800 tỷ đồng, thắng thầu dự án hàng trăm triệu USD

Tính từ đầu năm đến trước phiên 21/10, khối ngoại đã bán ròng hơn 17.000 tỷ đồng trên cổ phiếu công nghệ số 1 Việt Nam. Điều này khiến FPT hở room đến hơn 217 triệu cổ phiếu (khoảng 13% tổng lượng cổ phiếu lưu hành), tình trạng này hiếm khi xảy ra trước đây.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đã trở lại sau phiên vừa qua khi khối ngoại đã bất ngờ mua ròng gần 6 triệu cổ phiếu FPT.

Ngoài FPT, nhiều cổ phiếu công nghệ khác cũng ghi nhận mức tăng trở lại. Cổ phiếu CMG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC) tăng 3,78%, lên giá 38.400 đồng/cp. Trước đó, mã này đã trải qua 5 phiến giao dịch liên tiếp giảm.

Cổ phiếu CTR (Tổng công ty cổ phần công trình Viettel) tăng 4,57%, giao dịch giá 86.900 đồng/cp. Đây cũng là mã hiếm hoi trong phiên trước đó ngày 20/10 ghi nhận tăng giá 3,87%.

Một số mã công nghệ khác tăng trong phiên 21/10 như: Cổ phiếu SBD (Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu) tăng 4,05%, lên giá 7.700 đồng/cp. Cổ phiếu MWG (Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động) tăng 2,60%, lên giá 83.000 đồng/cp. Cổ phiếu ELC (Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM) tăng 3.66%, lên giá 21.250 đồng/cp.