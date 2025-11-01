Ông Ngô Anh Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Lãnh đạo Agribank, ông Phạm Đức Tuấn đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Anh Thắng giữ chức Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi.

Ông Phạm Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Thành viên hội đồng thành viên Agribank trao quyết định Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi cho ông Ngô Anh Thắng. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Tuấn gửi lời chúc mừng tới tập thể Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đã được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, đồng thời đánh giá cao quá trình công tác, những nỗ lực và đóng góp của đồng chí Ngô Anh Thắng trong thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ tại Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung.

Ông Tuấn bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị mới, ông Ngô Anh Thắng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, cùng tập thể cán bộ, người lao động đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi phát triển ngày càng vững mạnh, an toàn và bền vững.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, duy trì tinh thần đoàn kết - thống nhất - đổi mới, gắn tăng trưởng với chất lượng, hiệu quả và an toàn hoạt động, chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

Tiếp nhận nhiệm vụ, ông Ngô Anh Thắng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank cùng tập thể cán bộ, người lao động Chi nhánh đã tin tưởng, giao phó trọng trách.

“Được bổ nhiệm Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực và tận tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị mới, tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống của Chi nhánh, không ngừng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể cán bộ, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh...”, ông Thắng chia sẻ.