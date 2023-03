Ống thép Việt Đức (VGS) dự trình kế hoạch lợi nhuận giảm hơn 23%

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) vừa công bố có các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đều "đi lùi" so với kết quả đạt được năm trước.

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) dự báo ngành thép trong năm 2023 sẽ phải gặp khó khăn dồn dập cả ở thị trường xuất khẩu và nội địa khi mà nhu cầu xây dựng giảm nhưng giá đầu vào nguyên vật liệu lại leo thang. Tuy nhiên, với kỳ vọng tại thị trường Trung Quốc, khi các chính sách hỗ trợ phục hồi thị trường bất động sản của nước này sẽ góp phần ổn định thị trường và tạo nên môi trường xuất khẩu hấp dẫn. Cùng với đó, với mục tiêu giải ngân đầu tư công trong nước dự kiến tăng 20-25% so với năm 2022 thì đây sẽ là động lực để phục hồi ngành thép vào nửa cuối năm 2023.

Dựa vào nhận định trên, Ống thép Việt Đức lên kế hoạch doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 7.000 tỷ đồng (giảm 17,5%) - doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng (giảm 19,2%); lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 90 tỷ đồng (giảm hơn 23%) và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 50 tỷ đồng (giảm nhẹ 5,6%).

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Về kế hoạch định hướng năm 2023, Ống thép Việt Đức sẽ tập trung cao độ để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn I và triển khai việc xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn I trong năm 2023.

Nhìn lại kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022, Ống Thép Việt Đức ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.490 tỷ đồng (hoàn thành 121,3% so với kế hoạch và tăng 26,8% so với kết quả đạt được năm trước). Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng (mới chỉ thực hiện 84% kế hoạch và giảm 22,4% so với năm trước).

Được biết, trong năm 2022 có rất nhiều khó khăn ảnh hưởng tới ngành thép như : Sự "thăng-trầm" của thị trường bất động sản; chi phí đầu vào tăng cao; biến động tỷ giá USD và tín dụng bị thắt chặt-lãi suất tăng cao.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/3, giá cổ phiếu VGS đang giữ nguyên ở mức tham chiếu 12.400 đồng/ cổ phiếu.